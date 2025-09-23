Finanzierungsplan für Zehentstadel-Sanierung teilt die Gemeinde in zwei Lager

Die Sanierung des Zehentstadels in Babenhausen teilt die Marktgemeinde momentan in zwei Lager. Die einen sprechen von einem künftigen „Ort der Begegnung“, die anderen sehen darin ein reines „Prestigeprojekt“ und hätten das viele Geld lieber anderweitig investiert. Das führte dazu, dass bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats der Finanzierungsplan zwar mehrheitlich verabschiedet wurde. Das Abstimmungsergebnis mit zwölf Ja-Stimmen und sieben Ablehnungen macht die gegensätzlichen Meinungen aber recht deutlich.
Babenhausen
