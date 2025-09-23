Icon Menü
Zehentstadelsanierung in Babenhausen: Finanzierung sorgt für kontroverse Spannungen

Babenhausen

Finanzierungsplan für Zehentstadel-Sanierung teilt die Gemeinde in zwei Lager

In Babenhausen wird der Finanzierungsplan für die Sanierung des Zehentstadels zwar mehrheitlich verabschiedet, einig sind sich die Rätinnen und Räte aber nicht.
Von Stephan Schöttl
    Die kostspielige Sanierung des Zehentstadels in Babenhausen wird kontrovers diskutiert.
    Die kostspielige Sanierung des Zehentstadels in Babenhausen wird kontrovers diskutiert. Foto: Alexander Kaya

    Die Sanierung des Zehentstadels in Babenhausen teilt die Marktgemeinde momentan in zwei Lager. Die einen sprechen von einem künftigen „Ort der Begegnung“, die anderen sehen darin ein reines „Prestigeprojekt“ und hätten das viele Geld lieber anderweitig investiert. Das führte dazu, dass bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats der Finanzierungsplan zwar mehrheitlich verabschiedet wurde. Das Abstimmungsergebnis mit zwölf Ja-Stimmen und sieben Ablehnungen macht die gegensätzlichen Meinungen aber recht deutlich.

