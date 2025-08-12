Zum Jahreswechsel 2025/2026 erhöht Roggenburg die Hundesteuer

Mehreinnahmen von rund 1900 Euro soll die Erhöhung der Hundesteuer vom 1. Januar 2026 an der Gemeinde Roggenburg bringen. Pro Tier verlangt die Kommune dann zehn Euro mehr. So müssen für den ersten Hund statt 45 Euro künftig 55 Euro bezahlt werden, für den zweiten dann 75 Euro (bisher: 65 Euro) und für jeden weiteren 85 Euro (bisher: 75 Euro). Für Kampfhunde und gefährliche Hunde sieht die neue, vom Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossene Satzung bis zu 750 Euro vor.

Pro Jahre werden in Roggenburg 50.000 Hundekotsäcke verbraucht

Wie die Verwaltung schreibt, wird die Hundesteuer nicht nur wegen ihre Ertrages, der im Vergleich zu anderen Gemeindesteuern eher gering sei, erhoben. „Sie soll vielmehr als Steuerungselement die Hundehaltung und die damit verbundenen Belästigungen und Gefahren für die Allgemeinheit eindämmen.“

Dem stehen laut Gemeinde Ausgaben für den Kauf und die Instandhaltung der Hundetoiletten entgegen. So habe sich deren Anzahl im Gemeindegebiet in den vergangenen Jahren an notwendigen Stellen ständig erhöht. Allein für eine neue Hundetoilette würden rund 500 Euro pro Stück (ohne Fundamentarbeiten) anfallen. Was noch hinzukommt: Im Jahr werden laut Sitzungsvorlage rund 50.000 Hundekotsäcke im Wert von rund 600 Euro verbraucht. An Personalkosten für alle damit verbundenen Arbeiten würden jährlich rund 10.600 Euro anfallen.