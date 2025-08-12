Icon Menü
Zehn Euro mehr pro Hund ab 2026: Roggenburg erhöht Hundesteuer

Roggenburg

Zum Jahreswechsel 2025/2026 erhöht Roggenburg die Hundesteuer

Wer einen Hund hat, muss in Roggenburg künftig zehn Euro mehr für sein Tier bezahlen. Die Verwaltung schildert, welche Kosten Hundetoiletten verursachen.
Von Manuela Rapp
    |
    |
    |
    Die Gemeinde Roggenburg verlangt von Januar 2026 an mehr Hundesteuer und begründet dies mit steigenden Kosten für Instandhaltung und Kauf von Hundekotspendern.
    Die Gemeinde Roggenburg verlangt von Januar 2026 an mehr Hundesteuer und begründet dies mit steigenden Kosten für Instandhaltung und Kauf von Hundekotspendern. Foto: Florian Schuh, dpa (Symbolbild)

    Mehreinnahmen von rund 1900 Euro soll die Erhöhung der Hundesteuer vom 1. Januar 2026 an der Gemeinde Roggenburg bringen. Pro Tier verlangt die Kommune dann zehn Euro mehr. So müssen für den ersten Hund statt 45 Euro künftig 55 Euro bezahlt werden, für den zweiten dann 75 Euro (bisher: 65 Euro) und für jeden weiteren 85 Euro (bisher: 75 Euro). Für Kampfhunde und gefährliche Hunde sieht die neue, vom Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossene Satzung bis zu 750 Euro vor.

    Pro Jahre werden in Roggenburg 50.000 Hundekotsäcke verbraucht

    Wie die Verwaltung schreibt, wird die Hundesteuer nicht nur wegen ihre Ertrages, der im Vergleich zu anderen Gemeindesteuern eher gering sei, erhoben. „Sie soll vielmehr als Steuerungselement die Hundehaltung und die damit verbundenen Belästigungen und Gefahren für die Allgemeinheit eindämmen.“

    Dem stehen laut Gemeinde Ausgaben für den Kauf und die Instandhaltung der Hundetoiletten entgegen. So habe sich deren Anzahl im Gemeindegebiet in den vergangenen Jahren an notwendigen Stellen ständig erhöht. Allein für eine neue Hundetoilette würden rund 500 Euro pro Stück (ohne Fundamentarbeiten) anfallen. Was noch hinzukommt: Im Jahr werden laut Sitzungsvorlage rund 50.000 Hundekotsäcke im Wert von rund 600 Euro verbraucht. An Personalkosten für alle damit verbundenen Arbeiten würden jährlich rund 10.600 Euro anfallen.

