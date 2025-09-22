Mähaktion in den Wasenlöchern

Die „AG Wasenlöcher“ mähte mit zehn Helferinnen und Helfern eine LBV-Fläche in den Wasenlöchern bei Illerberg/Thal ab und häufelte das Mähgut zum Abtransport zusammen. Diese Maßnahme dient dem Natur- und Moorschutz in diesem Niedermoor

