Zehn Jahre Benild-Hospiz: „eine große solidarische Leistung“

„Womit messen wir eine solidarische, menschliche, zugewandte Gesellschaft?“ Die Antwort: „Wie sie miteinander umgeht und sich denen gegenüber verhält, denen es nicht so gut geht“: Zitate aus dem Grußwort des Landtagsabgeordneten Thorsten Freudenberger zu einem bemerkenswerten Anlass. Seit zehn Jahren gibt es das Benild-Hospiz in Illertissen, einen „sicherer Ort der Geborgenheit in der letzten Lebensphase“, wie es die Vorsitzende des Fördervereins, Roswitha Nodin, bei einer Feierstunde in der Kirche des Kollegs nannte. Musikalische Begleitung gab es durch das Duo Veronika Vogelpohl und Markus Schneider.

