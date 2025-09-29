Am Samstag feiert der Dorfladen Kellmünz Zehnjähriges

Im Kellmünzer Dorfladen wird gefeiert: „10 Jahre gemeinsam stark“ heißt das Motto der Feier am Samstag, 4. Oktober. Tatsächlich basierte die Entstehung des Dorfladens auf dem Zusammenwirken vieler. Im September 2015 stand fest: Der Kellmünzer Dorfladen kommt. Denn nach der Gründungs- und ersten Gesellschafterversammlung im Juni 2015, hatten sich genügend Anteilseigner gefunden. Ein Startkapital von knapp 77 000 Euro war vorhanden und die „Dorfladen Kellmünz UG (haftungsbeschränkt)“ wurde notariell gegründet. Anfang Dezember 2015 war Eröffnung und Kellmünz hatte wieder ein Geschäft, das die Grundversorgung abdeckt..

Aus dieser gemeinsamen Initiative sei mehr geworden als nur ein Geschäft. „Der Dorfladen ist heute Treffpunkt, Versorgungszentrum und Symbol gelebter Nachbarschaft“, findet Bürgermeister Michael Obst. Er stärke zudem die lokale Wirtschaft, sichere Arbeitsplätze und verkürze Einkaufswege. Seit zehn Jahren kann man im Dorfladen, der seit Beginn in der Friedhofstraße 11 untergebracht ist, regionale wie lokale Produkte einkaufen. Im Laden gibt es eine einladende Sitzecke, draußen stehen Tische und Stühle zum Pausieren, zum Essen und Trinken. Der Dorfladen beschäftigt aktuell sieben angestellte Mitarbeiterinnen. Wolfgang Berrens ist ehrenamtlicher Geschäftsführer. Seit einigen Jahren werden mit dem Sortiment des Dorfladens insgesamt drei Regiomaten bestückt. Dass so rund um die Uhr eingekauft werden kann, dafür sorgen Freiwillige aus Kellmünz und Osterberg, die die Regiomaten in diesen zwei Orten auffüllen.

Harte Zeiten bleiben in den zehn Dorfladen-Jahren in Kellmünz nicht aus

In den zehn Jahren gab es auch schwierigere Zeiten. Dazu zählt sicherlich, als eine Nachfolge für die damaligen, ehrenamtlichen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer geraume Zeit erfolglos war. Oder auch als die Sanierung der Brücke an der Friedhofstraße den Kunden einen längeren Umweg abverlangte. Viele blieben deshalb weg.

Nach zehn Jahren steht nun ein Umzug an: Ab nächstem Jahr wird der Dorfladen in der umgestalteten Güterhalle in der Bahnhofstraße 4 seine Räumlichkeiten haben. „Wir schauen mit positivem Respekt in die Zukunft und den bevorstehenden Umzug im Januar“, sagt Wolfgang Berrens. Der Dorfladen sei ein sichtbares Zeichen, dass bürgerschaftliches Engagement und kommunale Verantwortung zusammen Großes leisten könnten, fasst Michael Obst die Dorfladengeschichte zusammen. „Ich freue mich auf viele Jahre, in denen der Dorfladen das Herzstück unserer Nahversorgung bleibt“, sagt der Bürgermeister.

Vereine aus Kellmünz wirken am Jubiläumsfest am Samstag mit

Am Samstag, 4. Oktober, wird ab 13 Uhr in und am Dorfladen gefeiert. Unterstützt durch örtliche Vereine gibt es Speisen und Getränke, zudem Eiscreme vom Eiscafe Cortese.