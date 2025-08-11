Stolze Absolventen Palliative Care Kurs für Pflegende

18 Pflegefachkräfte haben die vierwöchige Weiterbildung Palliative Care der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin unter Leitung von Christine Saller erfolgreich abgeschlossen und ihr Zertifikat erhalten. Mit dieser Zusatzqualifikation leisten sie in ihren Einrichtungen einen wichtigen Beitrag zu einer professionellen und einfühlsamen Versorgung schwerkranker und sterbender Menschen. Gerade in der palliativen Versorgung sind qualifizierte und motivierte Mitarbeitende unverzichtbar. Dieser Kurs der Hospizakademie Allgäu des Sankt Elisabeth Hospizvereins Memmingen-Unterallgäu in Kooperation mit der Pallium gGmbH und dem Klinikverbund Allgäu gGmbH trägt entscheidend zu einer guten Palliativversorgung in der Stadt Memmingen, im Landkreis Unterallgäu und darüber hinaus bei. Der Erfolg des aktuellen Kurses zeigt: die Kombination aus erfahrenen Referenten, praxisnahen Inhalten und einer intensiven Betreuung wird von den Teilnehmenden sehr geschätzt. Der nächste Palliative Care Kurs für Pflegende startet ab Oktober 2025. Es sind noch Plätze frei. Informationen unter www.se.hospiz.de oder Telefon 08331/9248793.

