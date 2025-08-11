Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Zertifikat für Teilnehmende nach vierwöchiger Weiterbildung.

Illertissen

Stolze Absolventen Palliative Care Kurs für Pflegende

18 Fachkräfte schließen Weiterbildung an der Hospizakademie Allgäu erfolgreich ab.
Von Monika König
    • |
    • |
    • |
    Kursleiterin Christine Saller und Karl Peter Neudegger, Vorsitzender des Sankt Elisabeth Hospizvereins (rechts) und Teilnehmende des Palliative Care Kurses.
    Kursleiterin Christine Saller und Karl Peter Neudegger, Vorsitzender des Sankt Elisabeth Hospizvereins (rechts) und Teilnehmende des Palliative Care Kurses. Foto: Monika König

    18 Pflegefachkräfte haben die vierwöchige Weiterbildung Palliative Care der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin unter Leitung von Christine Saller erfolgreich abgeschlossen und ihr Zertifikat erhalten. Mit dieser Zusatzqualifikation leisten sie in ihren Einrichtungen einen wichtigen Beitrag zu einer professionellen und einfühlsamen Versorgung schwerkranker und sterbender Menschen. Gerade in der palliativen Versorgung sind qualifizierte und motivierte Mitarbeitende unverzichtbar. Dieser Kurs der Hospizakademie Allgäu des Sankt Elisabeth Hospizvereins Memmingen-Unterallgäu in Kooperation mit der Pallium gGmbH und dem Klinikverbund Allgäu gGmbH trägt entscheidend zu einer guten Palliativversorgung in der Stadt Memmingen, im Landkreis Unterallgäu und darüber hinaus bei. Der Erfolg des aktuellen Kurses zeigt: die Kombination aus erfahrenen Referenten, praxisnahen Inhalten und einer intensiven Betreuung wird von den Teilnehmenden sehr geschätzt. Der nächste Palliative Care Kurs für Pflegende startet ab Oktober 2025. Es sind noch Plätze frei. Informationen unter www.se.hospiz.de oder Telefon 08331/9248793.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden