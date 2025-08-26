Icon Menü
Zeuge notiert Kennzeichen: Unfallflucht auf Parkplatz in Bellenberg aufgeklärt

Bellenberg

Parkplatzrempler: Zeugin notiert sich Kennzeichen

Weil ein Zeuge in Bellenberg genau hinschaute, hat die Polizei eine Frau nach einer Unfallflucht überführt.
    Dank eines Zeugen konnte die Polizei einen Fall von Unfallflucht in Bellenberg rasch aufklären.
    Dank eines Zeugen konnte die Polizei einen Fall von Unfallflucht in Bellenberg rasch aufklären. Foto: Benedikt Siegert

    Auf einem Supermarktparkplatz in der Ulmer Straße in Bellenberg hat es am Montag eine Verkehrsunfallflucht gegeben. Eine 65-jährige Frau hatte ihr Auto dort abgestellt und ging einkaufen. Als sie zurückkehrte, wurde sie von einem Zeugen auf einen möglichen Unfall hingewiesen. An dem Fahrzeug der Frau war tatsächlich ein Schaden an der Heckstoßstange feststellbar. Der Zeuge hatte sich das Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs notiert, sodass die Polizei die 73-jährige Fahrerin schnell ermitteln konnte. Bei der Überprüfung ihres Autos konnte ein übereinstimmender Schaden an der Frontstoßstange festgestellt werden, teilt die Illertisser Polizei mit. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 1.500 Euro geschätzt. Gegen die 73-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)

