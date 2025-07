Fahrer beschädigt Schutzzaun: Autobahnpolizei sucht Zeugen

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat in den frühen Morgenstunden am Montag, 28. Juli, mehrere Felder des Wildschutzzaunes der A7 auf Höhe Kirchdorf an der Iller beschädigt, das teilt die Autobahnpolizei mit. Den Schaden schätzt sie auf etwa 5000 Euro. Der Unfallverursacher habe sich unmittelbar von der Unfallstelle entfernt. Nach Erkenntnissen der Polizei handle es sich um einen Toyota mit Münchner Zulassung. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder -verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08331/1000 bei der Autobahnpolizei Memmingen zu melden. (AZ)

