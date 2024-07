Zimmermann stürzt von einem Gerüst und verletzt sich schwer

Ein Zimmerer ist am Donnerstagmittag mit Dacharbeiten auf einer Baustelle in der Uffholtzer Straße im Sendener Stadtteil Aufheim beschäftigt, als er in eine Lücke zwischen dem Baugerüst und der Hauswand gerät. Der Mann fiel über zwei Meter tief und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Die Polizei Senden kann bei dem Arbeitsunfall kein Fremdverschulden erkennen

Nach einer Erstversorgung wurde er zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Sendener Polizei davon aus, dass der Unfall aus Unachtsamkeit vonseiten des Zimmerers geschah. Ein Fremdverschulden sei derzeit nicht erkennbar. (AZ)