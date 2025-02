Zu wenig Platz: Pfaffenhofen erweitert Feuerwehrhaus in Raunertshofen

Im Pfaffenhofener Ortsteil Raunertshofen soll das örtliche Feuerwehrhaus einen Anbau bekommen. Grund dafür sei mangelnder Raum im jetzigen Gebäude. „Die Kameradinnen und Kameraden haben einfach keinen Platz mehr“, sagt Bürgermeister Sebastian Sparwasser.

Aus der Garage der Feuerwehr in Raunertshofen soll eine Garderobe werden

Das Feuerwehrhaus soll einen neuen Garagenanbau erhalten. Die aktuelle Garage soll zu einer Garderobe für die Einsatzkräfte umfunktioniert werden. „Die Pläne sind so weit in Vorbereitung und die Haushaltsmittel sind in Vorbereitung“, erklärt Bürgermeister Sparwasser. Die Bauarbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. Die Kosten belaufen sich auf 50.000 bis 80.000 Euro. Allerdings möchte der Markt eine finanzielle Förderung beantragen.

Das Feuerwehrhaus in Raunertshofen ist nicht das einzige Feuerwehr-Projekt, das in diesem Jahr umgesetzt werden soll. Die Ortsfeuerwehr Roth-Berg erhält ein gänzlich neues Gemeinschaftshaus. Mit Gesamtkosten von 2,84 Millionen Euro ist es eines der teuersten Projekte, die der Markt 2025 in die Tat umsetzen möchte.