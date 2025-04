Projekt Rathaus Neue Mitte: Steht die Entwicklung Vöhringens auf dem Spiel?

Wenn das Projekt Rathaus Neue Mitte scheitern sollte, „dann wirft das die Entwicklung der Stadt Vöhringen um Jahre zurück.“ Das sagte Bürgermeister Michael Neher kürzlich gegenüber unserer Redaktion. Beim jüngsten Stadtgespräch der CSU vor dem Rathaus mit rund 45 Besuchern bekräftigte er diese Meinung und stand damit nicht allein. Andreas Kaffarnik forderte mehr modernes Denken, „nicht nur immer klein-klein denken, sondern auch mal in Vöhringen was Großes wagen.“ Die Bemerkung brachte ihm spontan Beifall ein.

Das Projekt Rathausmitte steht schon lange auf der Agenda

Auf der Agenda steht seit Jahren die Neugestaltung der Innenstadt und die Schaffung von mehr Wohnraum. Schon zu Zeiten von Bürgermeister Karl Janson gab es Überlegungen zu diesem Projekt. Es hatten sich schon Interessenten gemeldet, die sich entlang der Illerstraße niederlassen wollten. Die Volksbank hegte die Absicht, aus dem unattraktiven Stadtcenter einen attraktiveren Ort zu suchen. Den hatte sie auch an der Illerstraße gefunden. Aber da die Planungen und konkreten Vorstellungen sich hinzogen, wollte die Bank nicht länger warten, verzichtete auf den Standort und stellte einen Neubau an der Memminger Straße nahe des Prem-Kreisels hin.

Icon Vergrößern An einer Karte erläuterte Bürgermeister Michael Neher die Planung Rathaus Neue-Mitte. Der Fokus lag am umstrittenen Kreisverkehr, aus dem wegen der Situierung vorhandener Gebäude ein Linksabbiegen, wenn man aus Richtung Rathaus kommt, nicht möglich sein wird. Foto: Ursula Katharina Balken Icon Schließen Schließen An einer Karte erläuterte Bürgermeister Michael Neher die Planung Rathaus Neue-Mitte. Der Fokus lag am umstrittenen Kreisverkehr, aus dem wegen der Situierung vorhandener Gebäude ein Linksabbiegen, wenn man aus Richtung Rathaus kommt, nicht möglich sein wird. Foto: Ursula Katharina Balken

Bürgermeister Neher brachte die Rathausmitte erneut ins Gremium. Es wurde ein Plan ausgearbeitet, der durch einen Bebauungsplan bereits manifestiert ist. Kritisch beurteilte die SPD die hohe Verdichtung und die Höhe der Gebäude. Für Neher kein Argument, die Gebäude werden nach Plan knapp 17 Meter hoch werden. Das Adlergebäude – jetzt Domizil der Vereine – ist 16,60 Meter hoch. Der Bürgermeister wirft der SPD vor, ein Projekt in letzter Minute zu torpedieren, das Vöhringen zu einer attraktiven Stadt mache, wo Menschen gerne wohnen und leben.

Bürgermeister: Vier Interessenten für Neue Mitte

Ein weiterer Knackpunkt, der beim Ortstermin angesprochen wurde: der Kreisverkehr am südlichen Ende der Vöhlinstraße, der bereits 2015 im Stadtrat befürwortet wurde. Aber die Einfahrt in eine Tiefgarage, dazu die Situierung des neuen Jugendhaues (ehemals Stadtmuseum) an der Wielandstraße lassen laut Plan kein Linksabbiegen zu, wenn man aus Richtung Rathaus kommt.

Neher informierte, dass es vier Investoren gebe, deren Planungen einer eingehenden Prüfung unterzogen werden. Damit sich die Bürgerinnen und Bürger ein Bild von der kommenden Bebauung machen können, werden „Deko-Wände“ aufgestellt. Einen Fortschritt gibt es bereits, die Planungen für die Begrünung der Freiflächen liegen bereits vor.

Schließlich machte Neher auf ein städtbauliches Szenario aufmerksam, das dann eintritt, wenn der Plan Neue Mitte kippt. Dann liegt die jetzige baufertige Fläche zwischen Alter Schule, Illerstraße und Wielandstraße – also mitten in der Stadt – brach da wie jetzt. Und das für mindestens ein Jahr. Ein Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Gemeinderatsbeschlusses und kann innerhalb eines Jahres nur durch einen neuen Bürgerbescheid abgeändert werden. Wenn gar nichts vorwärts gehe, verlieren die Investoren ihr Interesse, warnte Neher. Ein Zuhörer sagte, „dann kommt ein Bauträger, dem das Aussehen wurscht ist, Hauptsache, er verdient damit Geld.“ Günter Bader verteidigte die Planung, in die Höhe zu bauen, das verbrauche weniger Platz. „Irgendwie sollten wir in Vöhringen mal anfangen, einen Blick nach Illertissen und Senden zu tun, die machen doch vor wie‘s geht.“