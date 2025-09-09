Zum runden Geburtstag findet ein Festkonzert für die Orgel in Heilig Kreuz statt

Die katholische Kirchengemeinde in Illerrieden hat am Wochenende in doppelter Hinsicht Grund zum Feiern. Neben dem Patrozinium der Heilig-Kreuz-Kirche steht am Sonntag, 14. September, auch ein runder Geburtstag an. Fast auf den Tag genau vor 20 Jahren konnte unter großer Beteiligung der Gemeinde die neue Heintz-Orgel als „Königin der Instrumente“ erstmals im Gottesdienst erklingen. Zu diesem Anlass findet am Sonntagabend ein festliches Konzert in der Pfarrkirche statt. Es reiht sich ein in ein Programm mit Aktionen in allen Kirchen der Seelsorgeeinheit Dietenheim-Illerrieden.

Zum „Tag der Seelsorgeeinheit“ sind am Samstag und Sonntag, 13. und 14. September, alle Interessierten dazu eingeladen, die Kirchen der beteiligten Gemeinden zu besuchen. Am Bürgerhaus in Dorndorf können sich Familien am Samstag von 15 bis 17 Uhr auf Spiel und Spaß freuen. In St. Johannes Baptist in Regglisweiler findet am Samstagabend ein interaktiver Austausch statt. Unter dem Motto „Unsere Kirche - Unsere Zukunft - Deine Meinung“ können alle von 0 bis 99 Jahren von 18 bis 21 Uhr darüber diskutieren, wie sie sich die Kirche 2030 vorstellen.

Wer möchte, kann am Sonntag den Kirchturm in Dietenheim besteigen

Ein Impuls in der Kirche St. Martinus steht am Sonntag um 14 Uhr in Dietenheim auf dem Programm. Es gibt dort die Möglichkeit zur Kirchturmbesteigung sowie Kaffee und Kuchen unterm Kirchturm. In Illerrieden geht es am Sonntag um 10.15 Uhr los mit einem Festgottesdienst. Anschließend wird ein Mittagessen auf dem Kirchplatz oder im Gemeindehaus angeboten. Um 18 Uhr beginnt dann das eingangs erwähnte Konzert zum 20. Jahrestag der Orgelweihe in Heilig Kreuz.

Die Kirche selbst ist nur gut 30 Jahre älter als die Orgel. Sie wurde 1972 geweiht. Der Neubau war notwendig geworden, weil die St.-Agatha-Kirche trotz mehrmaliger Vergrößerung zu klein geworden war und nicht mehr erweitert werden konnte. 2005 erhielt das Gotteshaus die Orgel von der Orgelbaufirma Heintz aus Schiltach im Schwarzwald. Im selben Jahr wurden auch die Innenwände der Heilig-Kreuz-Kirche gestrichen, das Orgelpodest und die Sakristei wurden vergrößert.

Es erklingen Solostücke für Orgel sowie Werke für Bläser und Orgel

Zur Feier des Tages können die Konzertbesucherinnen und -besucher am Sonntagabend den Klang des Instruments genießen. Der aus Illerrieden stammende und in München lebende Organist und Kirchenmusiker wird laut Ankündigung des katholischen Pfarramts das Publikum zusammen mit dem „Ensemble Cornetts and Sagbutts München“ auf eine musikalische Reise in die Renaissance- und Barockzeit mitnehmen. „Durch die barocke Temperierung unserer Orgel in der Heilig-Kreuz-Kirche lassen sich Werke aus dieser Zeit nahezu authentisch wiedergeben“, teilt das Pfarramt mit. Es werden Kompositionen für die Orgel als Soloinstrument und Stücke für Bläser und Orgel zu hören sein.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.