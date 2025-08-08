Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Zum Schutz der Igel: Roggenburg appelliert daran, nachts keine Mähroboter laufen zu lassen

Roggenburg

Zum Schutz der Igel: Roggenburg appelliert daran, nachts keine Mähroboter laufen zu lassen

Da wohl immer mehr Igel durch Mähroboter verletzt werden, macht sich der Igelhilfeverein für ein Nachtfahrverbot stark. Wieso Roggenburgs Einfluss begrenzt ist.
Von Manuela Rapp
    • |
    • |
    • |
    Mähroboter werden laut dem Igelhilfeverein Weißenhorn immer häufiger gefährlich für Igel.
    Mähroboter werden laut dem Igelhilfeverein Weißenhorn immer häufiger gefährlich für Igel. Foto: Monika Skolimowska/dpa (Symbolbild)

    Mit einem Appell, nachts keine Mähroboter laufen zu lassen, möchte die Gemeinde Roggenburg nicht nur das Anliegen des Igelhilfevereins Weißenhorn unterstützen, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren und auf die Thematik aufmerksam machen. Gleichzeitig will die Kommune bei der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt einen entsprechenden Prüfungsantrag anregen. Hintergrund für den Beschluss bei der jüngsten Gemeinderatssitzung ist ein Brief des Vereins, in dem ein Nachtfahrverbot – „auch in Ihrer Gemeinde“, wie es heißt – für diese Geräte gefordert wird.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden