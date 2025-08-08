Zum Schutz der Igel: Roggenburg appelliert daran, nachts keine Mähroboter laufen zu lassen

Mit einem Appell, nachts keine Mähroboter laufen zu lassen, möchte die Gemeinde Roggenburg nicht nur das Anliegen des Igelhilfevereins Weißenhorn unterstützen, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren und auf die Thematik aufmerksam machen. Gleichzeitig will die Kommune bei der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt einen entsprechenden Prüfungsantrag anregen. Hintergrund für den Beschluss bei der jüngsten Gemeinderatssitzung ist ein Brief des Vereins, in dem ein Nachtfahrverbot – „auch in Ihrer Gemeinde“, wie es heißt – für diese Geräte gefordert wird.
Roggenburg
