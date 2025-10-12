Philosoph Wilhelm Schmid plädiert in Babenhausen für mehr Zusammenhalt

Vor mehr als fünf Jahren hat Professor Wilhelm Schmid mit der Arbeit für sein Buch „Die Suche nach Zusammenhalt“ begonnen. Damals habe er nicht gewusst, dass das Thema noch aktueller wird, räumte er ein. „Es gibt so viele, die nur sich selbst sehen und wenig Interesse an anderen Menschen zeigen“, hat der vielfach ausgezeichnete Philosoph und Autor in Erfahrung gebracht. Da die Gesellschaft aber von Bürgerinnen und Bürgern lebe, denen nicht alles egal ist, sei es höchste Zeit, das einst in Verruf geratene Wort „bürgerlich“ zu rehabilitieren, sagte er bei seinem Vortrag in Babenhausen.

Auf Einladung der Katholischen Landvolkbewegungen (KLJB) Neu-Ulm, Ottobeuren und Krumbach und des KLB Bildungswerks gastierte der aus dem Krumbacher Stadtteil Billenhausen stammende, in Berlin lebende Philosoph der Lebenskunst in der Aula des Babenhauser Schulzentrums. Vor zahlreichen Besucherinnen und Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung stellte er sein „aus Sorge um die Gemeinschaft“ entstandenes Buch vor. Es ist prallvoll mit Einblicken, Hintergründen und Begegnungen, die Wilhelm Schmid bei zahlreichen Reisen und Treffen mit den unterschiedlichsten Bevölkerungs- und Berufsgruppen gewonnen hat.

Philosoph Wilhelm Schmid betont in Babenhausen die Bedeutung bürgerlicher Werte

„Nie in der Geschichte waren die Menschen so frei von Vorgaben und Regeln wie heute“, resümierte der renommierte Philosoph. Seiner Meinung nach wird die Autonomie-Ideologie, die die Fähigkeit zur Selbstbestimmung und Unabhängigkeit auf verschiedenen Ebenen beschreibt, aber maßlos übertrieben. In Begegnungen mit verschiedenen Leuten hat der Buchautor aber auch eine gewisse „Freiheitsmüdigkeit“ festgestellt. Nachdem Normen nicht mehr anerkannt werden, müsse jeder seinem Leben selbstbestimmte autonome Formen und Werte geben, sagte er: „Dabei brauchen wir aber nicht noch mehr Selbstverwirklichung, sondern Beziehungsverwirklichung.“

Um unsere Gesellschaft ein wenig besser zu machen, verriet Wilhelm Schmid einige Tipps: anderen zuhören, Türen aufhalten sowie Verabredungen unbedingt einhalten. In einer Zeit, in der mehr als die Hälfte keiner christlichen Religion mehr angehören, seien Werte wie Nächstenliebe und Zuverlässigkeit wichtig. „Wenn ich anderen Menschen gegenüber verlässlich bin, öffnen sich Türen“, sagte der Philosoph.

Professor Wilhelm Schmid bezeichnet Liebe als Sinn des Lebens

Laut Professor Schmid hängen heutzutage zu viele Menschen an Bildschirmen. Das seien zwar auch Begegnungen, aber keine realen. „Es ist die bürgerliche Teilnahme, die unsere Gesellschaft zusammen hält“, sagte er. Heutzutage bringen zahlreiche „Wutbürger“ Probleme in der Gesellschaft zum Ausdruck, hat er festgestellt. „Ihnen ist die Suche nach dem eigenen Glück aber wichtiger als die Gemeinschaft.“ Entgegen vieler Meinungen garantiere das deutsche Grundgesetz kein explizites „Recht auf Glück“. Es schaffe lediglich die Grundlage dafür, verdeutlichte der Philosoph. Der Anspruch auf freie Entfaltung der Persönlichkeit werde vielfach als eine Art „Recht auf Streben nach Glück“ interpretiert. Denn es erlaube dem Einzelnen, sein Leben selbst zu gestalten.

Auf die von einer Besucherin gestellte Frage nach dem Sinn des Lebens hatte der Referent eine ganz konkrete Antwort parat: „Es ist die Liebe, die sich in tausenden Facetten zeigt.“ Er selber liebe die Menschheit und sei davon überzeugt, dass auch der kleinste Zusammenhalt im Leben einen Sinn ergebe, sagte Professor Wilhelm Schmid.