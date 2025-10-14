Zwei Autos in Weißenhorn und Senden von Unbekannten zerkratzt

In beiden Fällen haben die Personen ihr Auto abgestellt, in beiden Fällen war es bei ihrer Rückkehr beschädigt. Eine 58-Jährige hat ihr Fahrzeug am Montagmorgen in Weißenhorn auf dem Parkplatz der Grundschule Nord in der Günzburger Straße geparkt. Wie die Polizei mitteilt, kam sie am frühen Nachmittag zurück und sah, dass ihr Auto am Heck auf der linken Seite zerkratzt war.

Vermutlich hat ein Unbekannter das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt

Der Schaden beträgt rund 3000 Euro. Die Polizei vermutet, dass der Wagen der 58-Jährigen beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug angefahren wurde. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet Zeugen sowie den Verursacher, der den Unfall nicht zwingend bemerkt haben müsse, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden.

In Senden wurde ein geparktes Auto mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt

Ähnlich erging es einer Person in Senden. Ihr Auto wurde dort am Montag zwischen 8 und 11 Uhr beschädigt. Laut Polizei parkte das Fahrzeug in der Hauptstraße vor einer Tierarztpraxis. In diesem Zeitraum zerkratzte ein unbekannter Täter das Auto mit einem spitzen Gegenstand am rechten Kotflügel. Der Schaden beträgt hier etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, bei der Polizeistation Senden unter der 07307/910000 anzurufen. (AZ)