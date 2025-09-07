Buben treten gegen Aufzugtür und bleiben deswegen stecken

Ein Techniker der Deutschen Bahn hat am Samstagabend gegen 19.30 Uhr zwei Minderjährige aus dem Aufzug am Sendener Bahnhof befreit. Der Zehnjährige und der 13-Jährige hatten den Aufzug zuvor mit Tritten bearbeitet, sodass dieser den Betrieb einstellte, wie die Polizei meldet.

Über den Notruf wurde der Vorfall gemeldet. Ein Techniker wurde hinzugezogen, setzten den Fahrstuhl vorübergehend außer Betrieb und befreite die Minderjährigen. (AZ)