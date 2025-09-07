Icon Menü
Zwei Buben stecken im Aufzug fest: Techniker befreit eingeschlossenes Duo

Senden

Buben treten gegen Aufzugtür und bleiben deswegen stecken

Ein Zehnjähriger und ein 13-Jähriger werden am Sendener Bahnhof eingeschlossen, ein Techniker der Deutschen Bahn befreit das Duo.
    Mit Aufklebern verschiedener Art bittet die Bahn darum, Störungen der Aufzüge zu melden.
    Mit Aufklebern verschiedener Art bittet die Bahn darum, Störungen der Aufzüge zu melden. Foto: Christian Kirstges (Symbolbild)

    Ein Techniker der Deutschen Bahn hat am Samstagabend gegen 19.30 Uhr zwei Minderjährige aus dem Aufzug am Sendener Bahnhof befreit. Der Zehnjährige und der 13-Jährige hatten den Aufzug zuvor mit Tritten bearbeitet, sodass dieser den Betrieb einstellte, wie die Polizei meldet.

    Über den Notruf wurde der Vorfall gemeldet. Ein Techniker wurde hinzugezogen, setzten den Fahrstuhl vorübergehend außer Betrieb und befreite die Minderjährigen. (AZ)

