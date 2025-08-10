Diebe greifen zweimal zu: Geldbeutel und Handtasche verschwinden

Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu zwei Diebstählen machen können. Auf dem Vöhringer Friedhof wurde eine Handtasche entwendet, aus dem Sanitätshaus in der Illertisser Hauptstraße ein Geldbeutel.

Am Freitag gegen 9.30 Uhr legte eine 56 Jahre alte Frau ihren Geldbeutel im Aufenthaltsraum des Sanitätshauses in der Hauptstraße in Illertissen ab. Eine halbe Stunde später war die Geldbörse nicht mehr auffindbar. Der Raum befindet sich im Erdgeschoss und das Fenster war geöffnet, sodass ein Hineingreifen von außen problemlos möglich war. Die Polizei geht davon aus, dass der Geldbeutel so gestohlen wurde.

Illertissen und Vöhringen: Polizei sucht Zeugen nach Handtaschen- und Geldbeutel-Diebstahl

Gegen 18.30 Uhr am selben Tag wartete ein 82 Jahre alter Mann auf der Parkbank vor dem Friedhof in der Ulmer Straße in Vöhringen, während seine Frau auf dem Friedhof Blumen goss. Als die beiden etwa zehn Minuten später aufbrachen, vergaß der Mann die Handtasche seiner Frau auf der Parkbank. Das Fehlen bemerkten beide erst zu Hause. Als sie direkt zurückfuhren, war die Handtasche samt Mobiltelefon, Bargeld und Dokumenten weg.

Wer Beobachtungen zu einem der Vorfälle gemacht hat, soll sich unter der Rufnummer 07303/9651-0 bei der Polizei in Illertissen melden. (AZ)