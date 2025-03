Zwei Discounter-Riesen buhlen um Bellenberg

Kaum hat sich herumgesprochen, dass die Gemeinde Bellenberg das Gelände an der Ecke Staatsstraße/Tiefenbacher Straße für den künftigen Bau- und Wertstoffhof erwirbt, melden zwei große Discounter-Ketten Interesse an dem Grundstück an. Ihr Bedarf wäre um die 8000 Quadratmeter für Gebäude und Parkplätze. Die verbleibenden 4000 Quadratmetern wären zu knapp für die kommunale Einrichtung. Was nun?

