Zwei Fahrerinnen bei Unfall leicht verletzt

Gegen 17 Uhr kam es am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße NU 5 zwischen Illertissen und Unterroth zu einem Unfall. Wie die Polizei mitteilte, war die Fahrerin eines Kia von Unterroth kommend nahe der Jedesheimer Biogasanlage nach links in die Bergenstetter Straße eingebogen und hatte dabei einen aus Richtung Illertissen geradeaus fahrenden Nissan übersehen. Beide Fahrerinnen, die jeweils allein im Fahrzeug saßen, erlitten beim Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst an der Unfallstelle ambulant versorgt.

Die Feuerwehren Jedesheim und Illertissen waren mit starken Kräften alarmiert worden, weil sich gemäß den ersten Meldungen ein schwerer Unfall ereignet haben sollte. Beide Wehren konnten sich jedoch auf die Straßensperrung und die Mithilfe bei den Aufräumungsarbeiten beschränken. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.