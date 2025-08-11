Icon Menü
Zwei Musikstücke unter der Leitung von Christoph Erb.

Illertissen

Erfolgreicher erster Auftritt der Bläserklasse

Nachwuchstalente spielen beim Schulfest.
Von Wilhelm Schmid
    Die Bläserklasse hatte ihren ersten öffentlichen Auftritt.
    Foto: Heribert Wiest

    Am Ende ihres ersten Ausbildungsjahrs stellte die Bläserklasse der BUGS ILL beim Schulfest ihr erlerntes Können vor. Unter Leitung von Christoph Erb erklangen zwei Musikstücke, die bei den mehr als 40 Zuhörerinnen und Zuhörern großen Anklang fanden. Die Kinder freuten sich über ihren erfolgreichen ersten öffentlichen Auftritt.

