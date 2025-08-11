Erfolgreicher erster Auftritt der Bläserklasse

Am Ende ihres ersten Ausbildungsjahrs stellte die Bläserklasse der BUGS ILL beim Schulfest ihr erlerntes Können vor. Unter Leitung von Christoph Erb erklangen zwei Musikstücke, die bei den mehr als 40 Zuhörerinnen und Zuhörern großen Anklang fanden. Die Kinder freuten sich über ihren erfolgreichen ersten öffentlichen Auftritt.

