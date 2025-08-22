Zwei Autos kommen auf nasser Fahrbahn bei Neu-Ulm und Senden ins Rutschen

Auf regennasser Fahrbahn haben sich am Donnerstag zwei Verkehrsunfälle auf der Bundesstraße B10 auf Höhe Neu-Ulm und auf der B28 bei Senden ereignet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro.

Eines der Autos rutschte bei Neu-Ulm einen Abhang hinunter

Dem Polizeibericht zufolge befuhr eine 69 Jahre alte Frau mit ihrem Auto um 9.15 Uhr die B10 in Richtung Senden. Auf Höhe Neu-Ulm kam sie mit ihrem Wagen im Kurvenbereich auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei rutschte das Fahrzeug einen etwa vier Meter tiefen Abhang hinunter und kam dort zum Stillstand. Die Frau blieb unverletzt, aber das Auto wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Am Nachmittag befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Auto den linken Fahrstreifen der B28 in Richtung Süden. Auf Höhe Senden geriet er laut Polizei wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei starkem Regen ins Schleudern. Dabei prallte das Fahrzeug gegen die Schutzleitplanke und kam im Anschluss im Grünstreifen neben dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb auch bei diesem Unfall unverletzt. Der Wagen des 47-Jährigen wurde an der Front und der rechten Fahrzeugseite beschädigt, blieb aber fahrbereit. Die Schutzplanke der Bundesstraße wurde über mehrere Meter beschädigt. Der gesamte Sachschaden wird von der Verkehrspolizei Günzburg auf 12.000 Euro geschätzt. (AZ)