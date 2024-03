Mit Jochum aus Zusmarshausen wird jeder Garten zum individuellen Juwel

Die Gestaltungsmöglichkeiten für den eigenen Garten sind nahezu unendlich. Von den Profis von Jochum in Zusmarshausen erhält man individuelle Lösungen aus einer Hand.

Der Garten wird zum Ort der 1000 Möglichkeiten, wenn man von den verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten Gebrauch macht. Mit den Profis von Jochum in Zusmarshausen und ihrer Expertise wird jeder Garten zum einzigartigen Juwel.

Aktueller Sommerkatalog von Jochum

Das gesamte Sortiment findet sich im Sommerkatalog des Fachhandels: „GartenWelten 2024“ bietet einen ersten Überblick über das Sortiment, noch inspirierender aber ist ein Besuch in den Ausstellungsräumen in der Augsburger Straße 34 in Zusmarshausen. Dort gibt es viele Lösungen live zu erleben: Terrassendielen aus Holz oder Verbundwerkstoff, Spielgeräte, Zäune und vieles mehr.

Überdachungen oder Wintergärten können auch über Eck geplant werden

Im persönlichen Gespräch mit den Jochum-Fachleuten erfährt man Anregungen, Tipps und Tricks für eine individuelle und langlebige Gartengestaltung. Und das Beste: Wenn gewünscht, übernehmen die Profis nicht nur die Beratung und Planung, sondern auch die Lieferung und Montage. Möglich macht das ein hauseigenes Schreinerteam. Das gilt auch für Überdachungen und Wintergärten – auch als Über-Eck-Lösungen – mit passender Beschattung. (mel)