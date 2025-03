Das Abstiegsgespenst nicht vertrieben

Es war ein richtungsweisendes Spiel für den TSV Wertingen in der Fußball-Landesliga Südwest. Der VfL Kaufering hatte vor der Partie nur vier Zähler Vorsprung auf den TSV, die Hausherren hatten sich entsprechend viel vorgenommen. Und trotz eines tollen Beginns mit Chancen, die wie in den vergangenen Spielen nicht genutzt wurden, stand der TSV nach einer 0:2-Niederlage am Ende mit leeren Händen da.

Schon nach zwei Minuten köpfte TSV-Angreifer Christoph Müller an die Latte. Auf der Gegenseite musste TSV-Verteidiger Florian Heiß eingreifen und auf der Linie retten nach einem Schuss von Mailänder. Wertingen blieb im Anschluss am Drücker, Roman Große und danach zweimal der umtriebige Marcel Mayr prüften Gästekeeper Michael Wölfl. Nach einer guten halben Stunde gab es das erste Tor – zum Leidwesen der Gastgeber klingelte es im eigenen Kasten: Kauferings Felix Mailänder setzte sich ohne große Gegenwehr auf der linken Seite durch, legte den Ball nach innen, und Manuel Detmar musste das Leder nur noch über die Linie drücken.

Die Gäste hatten wenige Minuten später noch eine gute Chance, doch TSV-Torwart Scherl konnte den Versuch von Thomas Hasche stark parieren.

Nach der Pause setzte Kaufering zunächst auf Defensive, der heimische TSV ließ aber auf offensive Durchschlagskraft warten. Es gestaltete sich ein Mittelfeldgeplänkel, Kaufering wollte nicht, Wertingen konnte nicht. Knapp 15 Minuten vor Schluss die Entscheidung zuungunsten der Hausherren. Nach einer Flanke von der linken Seite traf Niklas Neuhaus zur 2:0-Führung für die Gäste. Kaufering blieb am Drücker, Detmar scheiterte aus spitzem Winkel an Schlussmann Scherl. Kurz vor Schluss war Torwart Scherl schon geschlagen, Felix Mailänder brachte den Ball aus spitzem Winkel aber nicht mehr im Tor unter. Scherl verhinderte in der Nachspielzeit einen weiteren Gegentreffer, als er gegen Niklas Neuhaus stark parierte.

TSV Wertingen: Scherl, Heiß, Fischer, Fiedler, Knöpfle (90.+1 Neukirchner), Beham, Mayr, Müller, Rueß (63. Zeyer), Gerold (32. Prestel), Große (90.+1 Tsebeliuk).

VfL Kaufering: Wölfl, Berger, Simonek, Rimmer, Hasche (80. Ansorge), D. Neuhaus, Mailänder, Graf, Muha, N. Neuhaus, Detmar (90.+4 Venos).

Tore: 0:1 Detmar (34.), N. Neuhaus (74.) –

Zeitstrafe: M. Fischer (TSV Wertingen/81.) – Schiedsrichterin: Katrin Filser (SC Bruckberg). – Zuschauer: 155.