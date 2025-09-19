Icon Menü
Gebrauchtwagen-Check: Andersartig robust: So schlägt sich der Mazda3 beim Tüv

Gebrauchtwagen-Check

Andersartig robust: So schlägt sich der Mazda3 beim Tüv

Der Mazda3 ist der Golf-Konkurrent des japanischen Herstellers, ein meist verlässliches Kompaktklassenauto, das vor allem als junger Gebrauchter überzeugt. Und wer's mag: Er versprüht gewisse Exotik.
Von von Stefan Weißenborn, dpa
    • |
    • |
    • |
    Kunstvoll gezeichneter Kompakter? Das müssen Sie selbst entscheiden - aber aus der Masse der Konkurrenz dürfte der Mazda3 schon herausstechen.
    Kunstvoll gezeichneter Kompakter? Das müssen Sie selbst entscheiden - aber aus der Masse der Konkurrenz dürfte der Mazda3 schon herausstechen. Foto: Mazda/dpa-tmn

    Das Design von Mazda ist seit Jahren etwas scharfkantiger und exotischer als bei vielen anderen Herstellern. Der Mazda3, Wettbewerber in der Golf-Klasse, macht da keine Ausnahme - vor allem, wenn es das aktuelle Modell sein soll. Aber auch der ebenfalls hier betrachtete Vorgänger ist ein scharf gestaltetes Auto.Bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) treten die beiden Generationen dagegen unterschiedlich auf. Der Neuere gibt kaum Anlass zum Meckern, der Ältere schon eher.

    Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele:

