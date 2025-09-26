Icon Menü
Gebrauchtwagen-Check: Die letzte Auflage: Der Ford Fiesta bei Tüv

Gebrauchtwagen-Check

Die letzte Auflage: Der Ford Fiesta bei Tüv

Ob Fahrwerk oder Licht: Wo der Ford Fiesta punktet – und bei welchen Mängeln auch die jüngste Generation nicht glänzt.
Von von Stefan Weißenborn, dpa
    Kölner Kleinwagen: Der Ford Fiesta ist gebraucht ein beliebter Konkurrent zu Modellen wie Opel Corsa oder VW Polo.
    Kölner Kleinwagen: Der Ford Fiesta ist gebraucht ein beliebter Konkurrent zu Modellen wie Opel Corsa oder VW Polo. Foto: Ford/dpa-tmn

    Den 50. Geburtstag feierte der Fiesta nicht mehr: 2023 flog das Kleinwagenmodell, dessen Produktion 1976 startete, aus dem Angebot. Gebrauchte sind damit mindestens zwei Jahre alt. Die jüngeren Fiesta zeigen sich oft als die besseren Modelle.

    Mit Blick auf die Bilanz bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) schreibt der «Auto Bild TÜV-Report 2025»: «Ford hat nachgearbeitet und an seiner nunmehr letzten Fiesta-Generation einige Problemstellen augenscheinlich beseitigt.» Wobei: Auch die letzte Generation plagt ein frühes Laster.

    Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele:

