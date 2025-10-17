Klassiker mit Kummerpotenzial: Der Ford Focus beim Tüv

Als Nachfolger des Escort und selbst schon vor über einem Vierteljahrhundert eingeführt, ist der Focus tief in der Ford-Historie verwurzelt. Doch bald wird es ihn nur noch als Gebrauchtwagen geben. Denn der Hersteller lässt seine Produktion Ende 2025 auslaufen.

Wer beim Secondhand-Auto zuschlagen möchte, sollte dies nicht nur probefahren und unter die Lupe nehmen, sondern auch einen professionellen Gebrauchtwagen-Check durchführen lassen. Denn die «potenzielle Mängelliste bei der HU hat es in sich», wie der «Auto Bild TÜV-Report 2025» mit Verweis auf die Kfz-Hauptuntersuchung schreibt.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele:

Icon vergrößern Robuster Kompakter: Vom Focus brachte Ford auch die Active-Variante - mit leichten SUV-Anleihen. Foto: Agnieszka Doroszewicz/Ford/dpa-tmn Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Robuster Kompakter: Vom Focus brachte Ford auch die Active-Variante - mit leichten SUV-Anleihen. Foto: Agnieszka Doroszewicz/Ford/dpa-tmn