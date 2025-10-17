Icon Menü
Gebrauchtwagen-Check: Klassiker mit Kummerpotenzial: Der Ford Focus beim Tüv

Gebrauchtwagen-Check

Klassiker mit Kummerpotenzial: Der Ford Focus beim Tüv

Er ist geräumig, kostet vergleichsweise wenig und fährt gut. Doch Experten raten, Gebrauchtexemplare vor Kauf professionell checken zu lassen. Worauf ist bei Generation drei und vier zu achten?
Von von Stefan Weißenborn, dpa
    Klassischer Kombi: Die Kombis heißen bei Ford traditionell Turnier - so auch beim Focus.
    Klassischer Kombi: Die Kombis heißen bei Ford traditionell Turnier - so auch beim Focus. Foto: Ford/dpa-tmn

    Als Nachfolger des Escort und selbst schon vor über einem Vierteljahrhundert eingeführt, ist der Focus tief in der Ford-Historie verwurzelt. Doch bald wird es ihn nur noch als Gebrauchtwagen geben. Denn der Hersteller lässt seine Produktion Ende 2025 auslaufen.

    Wer beim Secondhand-Auto zuschlagen möchte, sollte dies nicht nur probefahren und unter die Lupe nehmen, sondern auch einen professionellen Gebrauchtwagen-Check durchführen lassen. Denn die «potenzielle Mängelliste bei der HU hat es in sich», wie der «Auto Bild TÜV-Report 2025» mit Verweis auf die Kfz-Hauptuntersuchung schreibt.

    Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele:

    Robuster Kompakter: Vom Focus brachte Ford auch die Active-Variante - mit leichten SUV-Anleihen.
    Robuster Kompakter: Vom Focus brachte Ford auch die Active-Variante - mit leichten SUV-Anleihen. Foto: Agnieszka Doroszewicz/Ford/dpa-tmn
