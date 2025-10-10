Icon Menü
Gebrauchtwagen-Check: Kurz und ganz gut: Der Suzuki Swift beim Tüv

Gebrauchtwagen-Check

Kurz und ganz gut: Der Suzuki Swift beim Tüv

Er ist wendig, er ist erschwinglich - das spricht für den japanischen Kleinwagen. Doch Augen auf beim Kauf, denn Reparaturen der Marotten können ins Geld gehen.
Von von Stefan Weißenborn, dpa
    • |
    • |
    • |
    Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht?
    Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht? Foto: Suzuki/dpa-tmn

    Innenstädte sind oft voll, zu Stoßzeiten Auto zu fahren macht oft keinen Spaß. Ein wendiges, kurzes Auto zu haben, lässt einen wenigstens besser in Parklücken huschen oder einfacher manövrieren. Der Suzuki Swift mit seinem kleinen Wendekreis zählt dazu. Der beträgt 9,6 Meter bei der 6. Generation, deren Gebrauchtwagenpreise als ebenso moderat gelten wie beim Vorgänger.Das schnittige Auto habe seine Fans, schreibt der «Auto Bild TÜV-Report 2025». Bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) müssen sie auf Marotten achten, deren Reparatur teuer werden kann.

    Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele:

