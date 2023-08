Eine Oda an die Ida

Ida König ist nicht nur im Kreis ihrer Kollegen eine Erscheinung. Doch wie kommt es dazu? Wir wagen uns an eine Spurensuche.

Gelbes Auto, hohe Schuhe und meist etwas zu spät: Genau so konnte man Ida bei ihrem Einstieg in der AZ erleben. Rund siebeneinhalb Jahre später ist das gelbe Auto ersetzt, die Schuhe sind (manchmal) etwas flacher und die Pünktlichkeit ist immer noch optional. Doch alle Accessoires und Zeitmanagement-Einschränkungen könnten sich verändern, und Ida wäre immer noch dieselbe. Doch was macht sie im Kern eigentlich aus? Eine Spurensuche.

Herzliche Glückwünsche von deinen Kolleginnen und Kollegen 1 / 11 Zurück Vorwärts Liebe Ida, lieber Markus, von ganzem Herzen nur das allerbeste zur Hochzeit und für euren weiteren Lebensweg. Ich bin mir sicher, dass ihr das Eheleben rocken werdet! Um bei den musikalischen Metaphern zu bleiben: Ihr seid ein tolles Duo und ich wünsche euch allzeit ein Leben in Harmonie – und immer genügend Geduld miteinander, falls doch mal eine:r von euch verstimmt sein sollte. Sandra

Liebe Ida, vielen Dank, dass Du mit Deinem trockenen Humor in zuverlässiger Regelmäßigkeit unseren Redaktionsalltag versüßt. Und weil ein gewisser Unernst auch als hervorragender Ratgeber für eine gelingende Beziehung gilt, wünsche ich Dir und Markus bei allem, was Euch auf Eurem gemeinsamen Weg begegnet, ein wohldosiertes Augenzwinkern - dann klappts bestimmt auch mit der „Goldenen“ ;-) Alles Gute für Euch! Liebe Grüße, Marcel

Liebe Ida, ich kenne und schätze Dich als direkt und gradlinig. Klare Ansagen, keine halben Sachen. Aufs Ganze gehst Du jetzt auch privat - dafür wünsche ich Euch beiden nur das Beste, möge es eine tolle gemeinsame Reise als Ehepaar werden! Alles Liebe, Tom

Liebe Ida, ich wünsche euch alles Gute zur Hochzeit und ein langes, glückliches Leben gemeinsam! Und ebenso natürlich auch beruflich nur das Beste – auch, wenn ich dich gern für immer als CvD eng an meiner Seite behalten würde ;-) Gruß und Kuss, Katja

Liebe Ida, lieber Markus, der große Tag ist gekommen. Auf eine tolle musikalische gemeinsame Zukunft, viele Jam-Sessions (heißt das so bei Schlagzeug / Trompete?) und viele schöne gemeinsame Erlebnisse euch zwei! Liebe Grüße von Olena und Wolfgang :-)

Heiraten? Sehr zu empfehlen! Wir wünschen Euch alles Gute für Eure Zukunft. Manuela und Adrian

Es gibt Kollegen, ohne die die Arbeit nur halb so viel Spaß machen würde. Und es gibt Ida, ohne die es einfach überhaupt keinen Spaß machen würde. Was kann ich noch sagen außer: Alles Gute euch! Christian

Idaaaa, ich freue mich so für dich und meine besten Glückwünsche an Markus und dich <3

Ich hoffe ihr habt einen wunderbaren Hochzeitstag und viele, viele glückliche Ehejahre miteinander. Das Hochzeitsjahr 2023 ist doch einfach das Beste ;-) - Alles Liebe von Marina M.

Liebe Ida, wie schön dass ihr euch gefunden habt und jetzt auch heiratet! Ich wünsche euch alles Gute zur Hochzeit! Viel Glück, Liebe, Sonnenschein und noch ganz viele weitere wundervolle Kapitel in eurer gemeinsamen Geschichte :) Alles Liebe von Magdalena

Liebe Ida, wie oft wir uns persönlich gesehen haben, seit ich bei der AZ bin, kann man an zwei Händen abzählen - und trotzdem bist du schnell zu einer meiner Lieblingskolleginnen geworden. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass du privat deinen besonderen Menschen gefunden hast und ihr beide nun heiratet. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit und immer die Kraft, auch mal schwierige Phasen gemeinsam zu meistern. Fühl dich gedrückt, Marina W.

Liebe Ida, schön, dass es dich gibt! Bist eine menschliche Aggressionsmilderungsmaschine. Und auch sonst eine überragende Kollegin! Alles Gute und eine unvergessliche Hochzeit – wünscht euch Axel.

Ida als Eilige

Deutlicher konnte man es nicht machen als mit einem knallgelben Auto mit aufgeklebtem Posthorn: Ida hat es eilig. Das liegt an ihrer Interpretation von Zeitmanagement. Und nicht nur das knallgelbe Postauto hatte darunter zu leiden – Idas Autos lassen sich zurecht als Gebrauchsgegenstände beschreiben.

Ungefilterte Wahrheiten: Die besten Auszüge aus Teams-Chats mit Ida 1 / 20 Zurück Vorwärts Bin Schüler quälen und um 2 wieder da.

Ich rufe hiermit den Feierabend am Freitag um 15 Uhr aus!

Diese Überschrift würde auch zu einem Jugendroman passen.

Es liegt gar nicht am Wollen, eher am Nicht-Checken.

Zu viele Ideen - das klingt nach einem Luxusproblem.

Deswegen denkt ihr immer alle, dass ich so viel arbeite, aber in Wahrheit fange ich nur später an.

Hilft ja alles nix. Aber morgen nehme ich trotzdem frei, das Dirndl für die Hochzeit hat Vorfahrt.

Arbeite ich jetzt am Küchentisch, weil meine Suppe vermutlich erst in Stunden aufgetaut ist? Vielleicht.

Willste faul sein, musste schlau sein.

Ich schau mal, ob ich was hinpfuschen kann. Quasi eine Runde Kläranlage.

Irgendwie ist mein Hirn noch in 2022 und meine Motivation auf den Bahamas.

Du merkst schon, ich würde heute lieber alle rauswerfen als deren Chaos aufzuräumen.

Ich sags dir... Wir haben sooo gute Idee fürs Personal... Aber uns fragt ja niemand.

Ein Hate-Buddy ist wichtig, wenn Christian nicht da ist, grantel ich definitiv zu viel allein.

Und off topic: Dieses Homeoffice, Teufelszeug... Da könnte man zum Schluss noch ungestört arbeiten.

Ich möchte auch Amanda McBroom heißen.

WAAAAAS IST DENN LOS MIT DEN MENSCHEN

Ich mach mir jetzt nen Kaffee, sonst bring ich wen um.

Bin schon wieder fies heut, sorry.

Bei uns daheim wird alles mit Panzertape, Lötkolben oder WD40 repariert.

Ida als Menschenkennerin

Wer einen beliebigen Musiker nach Ida fragt, der hört „klar, die kenn’ ich!“. Umgekehrt läuft es genauso. Allerdings ist es generell so: Wenn man in Bayerisch-Schwaben die Augen schließt und einen Stein in eine Menschenmenge wirft, ist die Chance hoch, jemanden zu erwischen, mit dem Ida schon mal ein Bier getrunken hat.

















































Zurück Vorwärts

Ida als Musikerin

Von der Wiege auf war es schwer, Ida von Musikinstrumenten fernzuhalten. Neben Sopran- und weiteren Flöten spielt sie Klavier und – vor allem – Trompete. Mit ihrer Band schaffte sie es schon auf bedeutende Meisterschaften in aller Welt. Selbst der asiatische Kontinent ist nicht sicher vor ihr. Doch nicht nur musikalisch ist Ida auf Weltmeisterschaften dabei.

Ida König Foto: Sebastian Mayr

Ida als Sportskanone

In Ida schlummern ungeahnte sportliche Fähigkeiten. Sie durfte sogar in den letzten großen Turnieren teilnehmen. Leider schied Deutschland immer früh aus, doch an Ida lag es sicher nicht. Trotz ihres weltweiten Ruhms schafft sie es, ihre Profisport-Karriere vor ihren Kollegen geheim zu halten. Manche wissen es bis heute nicht.





Ida als Technik-Mensch

„Du Idaaa…“ ist eine Frage, die nicht selten gestellt wird. Ida ist eine technische Allzweckwaffe. „Kannst du mir das Video schneiden?“ „Kannst du mir einen Podcast aufnehmen?“ „Kannst du mir Likes auf meinen Facebook-Post bringen?“ All diese Fragen beantwortet Ida mit einem Schulterzucken und einem „Mach mer scho‘.“

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Ida als sozialer Kitt

Ida leiht einem alles – seien es Gegenstände oder auch das Ohr. Dabei kann sie nicht nur gut zuhören, sondern antwortet auch wirklich schlaue Sachen. Generell ist Ida eine fantastische Streitschlichterin. Manchmal deeskaliert sie einen Konflikt, bevor die Beteiligten wissen, dass sie in einem stecken.

Ida als Gute-Laune-Kanone

Deutlicher kann es nicht werden als auf dem Friedberger Altstadtfest: Wenn sich die Gassnergasse 3 spätabends zum Hotspot etabliert und dutzende Menschen auf Bierbänken sitzen, kann Ida nicht weit sein. Ihre Haustür ist selten verschlossen – und Ida sagt selten nein, wenn jemand anstoßen will. (mase/cgal)

Du kennst Ida? Dann beweise es im ultimativen Ida-Quiz!