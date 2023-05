Purer Genuss unter freiem Himmel

Die Biergarten-Saison ist eröffnet und lockt mit gekühlten Getränken und feinen Speisen

Für viele Landsbergerinnen und Landsberger ist ein Sommer ohne ein erfrischendes Bier im Schatten eines alten Baumes nicht vorstellbar. In Bayern gibt es übrigens die meisten Biergärten in Deutschland. Das verwundert nicht, schließlich sind die gemütlichen Gartenlokale hierzulande entstanden. Die Historie des Biergartens geht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Es gab damals noch keine Kühlschränke, um das Bier zu kühlen und den Gerstensaft so länger haltbar zu machen. Daher grub man an den Flussufern Kellerhöhlen. Diese wurden zudem mit schattenspendenden Kastanien bepflanzt und mit Kies aufgeschüttet.

1. Gemütliche Gartenlokale

In diesen „Bierkellern“ ließ sich das Bier vor der Sonne schützen und kühl lagern. So war es möglich, das beliebte Getränk auch in den Sommermonaten zu brauen und auszuschenken. Schnell wurden diese Biergärten mitsamt ihrer aufgestellten Bänke und Tische zu beliebten Ausflugszielen für die ganze Familie. Damals war es den Bierbrauern untersagt, bis auf Brot zusätzlich Speisen anzubieten, weshalb sich die Ausflügler das Essen selbst mitbringen durften. Bis heute ist die Einkehr im Biergarten ein Stück bayerischer Gemütlichkeit. Wer zu seinem Bier gerne etwas essen möchte, der findet hier Snacks und Schmankerl.

2. Dresscode

Fein essen ohne Schlips und Kragen? Das geht. Immer mehr Gastronomen im Landkreis Landsberg ermöglichen Fine Dining unter freiem Himmel. Ob traditioneller Schweinebraten oder fleischfreie Brotzeiten für Vegetarier und Veganer: Beim Blick in die Speisekarten der regionalen Betriebe kommen Biergartenfreunde gemschmacklich voll auf ihre Kosten.

(monam)