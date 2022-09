Gärtnerei Reuß gibt Tipps für herbstlichen Grabschmuck

Bei den Gärtnern und Floristen rund um Manfred Reuß sind die Grabbepflanzung im Herbst und der Grabschmuck zu Allerheiligen alles andere als eintönig. Bunt wird´s!

Die Traditionsgärtnerei Reuß in Neusäß Westheim kann sich das ganze Jahr über sehen lassen – saisonale Schnittblumen, üppig gebundene Sträuße und Grabfloristik vom Feinsten ... Zum Herbst, wenn die Tage kürzer werden und sich der Morgentau auf den Gräsern niederlegt, erwartet Kundinnen und Kunden aber ein besonderes Spektakel vor Ort: Zwischen bunten Farben wie Gelb, Orange, Rot, Rosa und Lila sowie Silbergrau und warmen Brauntönen ist vom draußen deprimierenden Regenwetter nichts zu spüren.

„Auch das Grab muss zur kalten Jahreszeit nicht eintönig sein“, erklärt Inhaber Manfred Reuß. Bepflanzung in warmen Farbtönen zaubert auf dem Friedhof eine stilvolle und doch nicht triste Stimmung. Mit winterharten Blumen, Gräsern und Stauden lassen sich wunderbare Farbspiele kombinieren – ob Ton in Ton oder kunterbunt.

Diese Pflanzen sind im Herbst perfekt

Hervorragend eignet sich dafür etwa das winterharte Heidekraut Erika Calluna, das bei der Gärtnerei in Neusäß-Westheim gerade frisch eingetroffen ist und den ganzen Winter über seine Farbe behält. Auch das Hornveilchen und das Stiefmütterchen zählen zu den beliebten Herbstblumen. Ihr Farbspektrum erstreckt sich von strahlendem Weiß über leuchtendes Gelb und intensives Rot bis hin zu kräftigem Blau. Interessante Akzente setzt das Silberblatt (Cineraria maritima), das allein mit seinen silbrig-gefiederten Blättern ein Blickfang ist.

Das ganze Jahr an einer Stelle stehen bleiben dürfen winterharte Stauden wie die vielseitigen Purpurglöckchen. Es gibt sie in Hellgrün, Orange, Rot und Braun. Im Frühjahr erwachen sie wieder und öffnen ihre Blüten, um die warmen Sonnenstrahlen willkommen zu heißen. Sanft schwingende Gräser ergänzen das leuchtende Grabarrangement perfekt.

„Nicht nur in Sachen Grabbepflanzung steht Ihnen unser fachkundiges Personal mit Rat und Tat zur Seite“, verspricht Reuß. Auch in der Eventfloristik kennen sich die Profis aus seinem Team aus. Ob Hochzeit, Geburtstag, Taufe oder Candle-Light-Dinner – für das Gärtner- und Floristenteam kein Problem! Die Erfahrung und Kompetenz wird in Westheim geschätzt – und das seit über 135 Jahren.

Grabschmuck für Allerheiligen

Auch in Hinblick auf die Gedenktage im November bieten die Expertinnen und Experten stilvolle Arrangements und Grabgestecke. Die Floristinnen fertigen diese auf Wunsch ganz individuell an – farblich passend zum Grab fügt sich die Floristik wunderbar in das Gesamtbild ein. Bei der Gestaltung wird außerdem immer Wert auf die Frische des Tannengrüns gelegt. So sieht die Bepflanzung lange frisch aus.

Neben der Erstellung individueller Gestecke werden auch Schalen vor Ort gepflanzt und einfühlsame Trauergebinde mit bedruckten Schleifen angefertigt – zu Allerheiligen oder auch so das ganze Jahr über. „Kommen Sie einfach bei uns vorbei und lassen Sie sich von unseren farbenfrohen Beispielen vor Ort inspirieren“, lädt Reuß in die Von-Rehlingen-Straße 21 ein.

Die Gärtnerei Reuß in Neusäß-Westheim

Telefon (08 21) 48 80 37

Öffnungszeiten:

Montag von 8 bis 18 Uhr

Dienstag von 8 bis 18 Uhr

Mittwoch geschlossen

Donnerstag von 8 bis 18 Uhr

Freitag von 8 bis 18 Uhr

Samstag von 8 bis 13.30 Uhr

Sonntag geschlossen

Weitere Informationen zur Gärtnerei Reuß finden Sie im Internet, auf Facebook oder auf Instagram.