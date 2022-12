Weihnachtlich entlang der Schmutter

Freunde von besonders schönen Weihnachtsmärkten sind am Wochenende, 10. und 11. Dezember 2022 in den Orten entlang der Schmutter richtig. Hier ist viel geboten.

Am morgigen Sonntag, 11. Dezember 2022, ist bereits der dritte Advent – die Vorfreude auf das Christkind steigt! Das Weihnachtsfest ist für viele ein besonderer Höhepunkt des Jahres. Die Adventszeit ist auch die Zeit, in der man sich zum Einkaufsbummel aufmacht, um Geschenke für die Lieben, Freundinnen und Freunde zu erwerben. Jetzt bieten die Fachgeschäfte in den Orten entlang der Schmutter dafür eine besonders reichhaltige Auswahl. Ganz gleich ob man etwas Modisches für Sie oder Ihn sucht, Bücher, etwas Praktisches für die Werkstatt oder den Haushalt oder etwas Feines zum Genießen – in den Läden der Region wird man fündig.

Weihnachtsmärkte in Fischach, Oberschönenfeld und Diedorf

Die Vorweihnachtszeit ist bei den meisten auch wegen ihren zauberhaften Christkindlesmärkten beliebt. Auf solche darf man sich dieses Wochenende gleich an mehreren Orten in der Region an der Schmutter freuen.

Fischacher Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz

Am 10. und 11. Dezember 2022 findet noch der beliebte Fischacher Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz im Herzen der Staudengemeinde statt. Die musikalische Umrahmung übernehmen heuer der Musikverein Fischach, dessen Schüler- und Jugendkapelle, das Querflötenensemble der Musikschule Stauden e.V. sowie der bekannte Drehorgelspieler Bruno Ardelt. Für Leckeres zum Essen und Trinken sorgen verschiedene Vereine, Kindergärten und -tagesstätten sowie Organisationen.

Auch bietet der Weihnachtsmarkt eine reiche Auswahl an hübschen, meist selbstkreierten Geschenkideen und Weihnachtsdeko an. Der Nikolaus besucht die Kinder heuer am Sonntag um 18 Uhr. Er kommt traditionell mit der Kutsche zum Marktplatz und verteilt kleine Geschenke.

Aktion "Zünd ein Licht an" in Fischach

Zusätzlich gibt es in Fischach die Aktion „Zünd ein Licht an“ von kathSPIRIT, dem Jugendteam der katholischen Pfarrgemeinde, am Sonntag, 11. Dezember 2022 zwischen 17 und 19 Uhr in der adventlich beleuchteten Kirche „St. Michael“ sowie das Adventsliedersingen von 17 bis 17.30 Uhr unter dem Motto „kathSPIRIT singt“. Dann besteht die Einladung zum Zuhören oder Mitsingen von 18.30 bis 19 Uhr. Dabei ist offenes Kommen und Gehen jederzeit möglich.

Geöffnet ist der Fischacher Weihnachtsmarkt am Samstag, 10. Dezember 2022, von 17 bis 22 Uhr und am morgigen Sonntag, 11. Dezember 2022, von 16 bis 20 Uhr.

Bezirk Schwaben lädt ein zum Oberschönenfelder Weihnachtsmarkt

Wie es schon gute Tradition ist, lädt am am dritten Adventswochenende der Bezirk Schwaben zum Oberschönenfelder Weihnachtsmarkt ein. Auf dem idyllisch gelegenen Areal der 800 Jahre alten Klosteranlage erwarten die Besucherinnen und Besucher heimisches Kunsthandwerk, ausgefallene Geschenkideen sowie süße und herzhafte Köstlichkeiten der schwäbischen Küche.

Dazu gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm für die ganze Familie zum Schauen, Staunen und Mitmachen. Stimmungsvolle Konzerte und der Besuch vom Nikolaus wecken zudem die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Während des Weihnachtsmarkts ist der Eintritt in sämtliche Museumsgebäude und -ausstellungen frei.

Kostenfreier Shuttle-Bus nach Oberschönenfeld

Ebenso kostenlos ist die Nutzung des Shuttle-Busses. Er verkehrt im Halbstundentakt vom Bahnhof Gessertshausen über die Oberschönenfelder Straße und den Margertshauser Bahnhof nach Oberschönenfeld.

Geöffnet ist der beliebte Weihnachtsmarkt in Oberschönenfeld am Samstag, 10. Dezember 2022, von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag, 11. Dezember 2022 von 12 bis 19 Uhr.

Noch bis 18. Dezember 2022: Diedorfer Advent

Bereits seit dem ersten Adventswochenende findet noch bis zum 18. Dezember 2022 immer samstags und sonntags der Diedorfer Advent statt. Die hübschen Buden stehen rund um den Weihnachtsbaum an der Schmuttertalhalle. Veranstaltet wird der Weihnachtsmarkt erstmals von der Freiwilligen Feuerwehr Diedorf.

Live-Musik mit Manfred Feldhaus

Aktive des Vereins bieten verschiedene Köstlichkeiten. Dazu sorgt immer wieder Live-Musik für Stimmung. So ist am Samstag, 10. Dezember 2022, um 18 Uhr der Sänger und Gitarrist Manfred Feldhaus zu erleben. Eine Feuershow beeindruckt am Sonntag, 18. Dezember 2022, ab 17.30 Uhr. Geöffnet hat der Diedorfer Advent am Samstag von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr.

70-Jähriges beim Wagner-Markt in Deubach

Auch wenn die besonderen Aktionen, die in Deubach beim Wagner-Markt in diesen Tagen durchgeführt werden, durchaus in adventlichem Flair stattfinden, ist nicht das bevorstehende Weihnachtsfest der Grund, sondern das 70-jährige Bestehen (gegründet am 1. Dezember 1952) des beliebten Supermarkts. So war beispielsweise der Nikolaus schon zu Gast. Am Samstag, 10. Dezember 2022, kommt nun um 14.30 Uhr das amtierende Prinzenpaar des Carneval Clubs Deubachia (CCD) mit Fanfarenzug zu einem Auftritt. Außerdem können Kundinnen und Kunden vom 12. bis zum 17. Dezember 2022 im Markt an einem Gewinnspiel der Brauerei Schimpfle aus Gessertshausen teilnehmen. Die Ziehung ist dann am 17. Dezember 2022. (pm/bif)