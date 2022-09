Interview

vor 49 Min.

Generalkonservator Pfeil: "Wir hätten nie gedacht, dass wir einmal eine Solaranlage fördern"

Plus Was können Eigentümer von Baudenkmälern machen, wenn sie energetisch sanieren möchten? Ein Gespräch mit Generalkonservator Mathias Pfeil über Klima- und Denkmalschutz.

Von Viktoria Gerg

Herr Pfeil, wir leben in einer rasanten Zeit. Wie hat sich der Denkmalschutz in den vergangenen Jahren beziehungsweise Jahrzehnten verändert?



Mathias Pfeil: Das Bayerische Denkmalschutzgesetz ist 1973 entstanden und wurde seitdem immer wieder angepasst. Die Denkmalpflege ist ein gesellschaftlicher Belang, und wenn die Gesellschaft sich ändert, müssen wir uns ihr auch anpassen. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich einiges getan, es kommen immer neue Denkmäler auf die Liste – etwa Gebäude aus den 60er und 70er Jahren. Ganz aktuell muss sich die Denkmalpflege mit regenerativen Energien auseinandersetzen. Zum Beispiel bei der Frage, wie wir Denkmaleigentümer bei der Energiewende unterstützen können. Früher haben wir nur Instandsetzungsmaßnahmen gefördert; Dinge wie die Sanierung eines historischen Dachstuhls oder die Restaurierung historischer Fenster. Da hätten wir nie daran gedacht, dass wir auch einmal eine Solaranlage fördern. Aber das werden wir, zumindest, wenn es für den Bauherrn teurer wird, weil sein Denkmal eine besondere Lösung verlangt. Denn Denkmaleigentümer sollen nicht schlechter gestellt sein.

