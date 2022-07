Flughafen-Mitarbeiter zeigen ISIS-Gruß – Bundespolizei ermittelt

Gegen drei Arbeiter am Düsseldorfer Flughafen ermitteln jetzt Polizei und Staatsschutz. Der Grund ist ein TikTok-Video.

Drei Männer mit gelben Warnwesten stehen nebeneinander. Alle haben eine Hand erhoben und zeigen mit dem Finger in den Himmel. In dem Video stehen sie auf dem Rollfeld eines Flughafens. Laut eines Bild-Berichts sollen drei Mitarbeiter am Flughafen Düsseldorf den ISIS-Gruß gezeigt haben. Durch die Geste werde die Sympathie mit islamistischem Terror gezeigt. Das Video erschien bereits Ende Juni auf der Plattform TikTok.

Mitarbeiter zeigen am Flughafen Düsseldorf ISIS-Gruß, mittlerweile sind sie entlassen

Sofort schaltete sich laut dem Bericht die Bundespolizei ein, die durch das Bildmaterial alle drei Männer identifizieren konnte. Diese sollen Mitarbeiter einer Firma gewesen sein, die von Flughafen und Luftfahrtunternehmen engagiert wurde. Die drei wurden gekündigt, ihre Flughafenausweise gesperrt.

"Es wurden mit sofortiger Wirkung die Flughafenausweise gesperrt, sodass sichergestellt ist, dass jeglicher Zutritt zu Sicherheitsbereichen des Flughafens ausgeschlossen ist", zitiert die Bild eine Sprecherin der Bundespolizei. Polizei und Staatsschutz ermitteln, die Wohnungen der Männer wurden durchsucht.

Mit zwei Personen wurde eine Gefährderansprache durchgeführt. Ein dritter Mann sei derzeit im Urlaub und stehe unter Beobachtung. Der Flughafen Düsseldorf äußerte sich nicht

