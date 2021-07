Aichach

vor 37 Min.

Jagd als Hobby: Ein junger Aichacher Jäger erzählt

Immer mehr junge Menschen entdecken die Jagd als neues Hobby. Oft geht es ihnen dabei gar nicht so sehr um den Umgang mit einer Waffe. Viele wollen mehr Zeit in der Natur verbringen und etwas für den Naturschutz in den heimischen Wäldern tun.

Plus Immer mehr junge Menschen gehen in ihrer Freizeit auf die Jagd. Ein Jungjäger aus Aichach berichtet vom Vorbereitungskurs und was ihn an diesem Hobby fasziniert.

Von Katja Neitemeier

Den weichen Waldboden unter den Füßen, schleicht er durch das Unterholz. Über der Schulter: ein Gewehr. An seiner Seite: ein Jagdhund. Seine Kleidung hat er nicht zufällig ausgewählt. Die grüne Jacke und Hose scheinen mit der Umgebung zu verschmelzen. So stellen sich sicherlich zahlreiche Menschen einen Jäger vor. Dabei handelt es sich nicht zwangsläufig um ältere Herren. Denn auch immer mehr junge Menschen entdecken inzwischen die Jagd als Hobby für sich.

