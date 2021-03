vor 19 Min.

Jugend forscht: Besser düngen mit Kaffee?

Theresa Reiter hat im Internet viel über den angeblichen Wunderdünger Kaffeesatz gelesen und an Tomatenpflanzen getestet, ob das stimmt.

Von Christina Brummer

Umweltzerstörung ist ein Dauerthema, findet auch Theresa Reiter. Die Zwölfjährige geht in die siebte Klasse des Bonaventura-Gymnasiums und nimmt mit ihrem Dünger-Projekt am diesjährigen Wettbewerb teil. „Man hört ja, dass schädliche, chemische Düngemittel und deren Abbau die Natur verschmutzen, deshalb habe ich überlegt, wie man dies mit organischen Stoffen ersetzen kann“, sagt die Gymnasiastin. Im Internet fänden sich dazu verschiedene Tipps, immer wieder tauche jedoch der Kaffeesatz als Wunderwaffe für ein rasches Pflanzenwachstum auf.

Reiter wollte dies testen und düngte 14 Tomatenpflanzen mit unterschiedlichen Mengen an Kaffeesatz. „Ich habe die Höhe gemessen und alle zwei Wochen nachgedüngt.“ Das ernüchternde Ergebnis: Je mehr Kaffeesatz eine Pflanze erhielt, desto schlechter schien es ihr zu gehen, fasst Reiter ihre Beobachtungen zusammen.

Schadet Kaffeesatz als Dünger mehr als er nutzt?

Die Blätter der Pflanzen verfärbten sich sogar lila und trugen keine Früchte mehr. Reiter maß daraufhin mithilfe eines Fotometers den Chlorophyllgehalt in den Pflanzen. „Das ergab, dass Kaffeesatz bis zu einer bestimmten Menge den Gehalt an Chlorophyll steigert.“

Gebe man zu viel Kaffeesatz hinzu, trete jedoch der gegenteilige Effekt zutage. Auch das Labor bestätigte Reiters Forschungen: „Je mehr Kaffeesatz, desto höher waren die Mangan-, Kalium- und Eisenwerte“, erklärt die Zwölfjährige. Das Eisen halte den Boden feuchter, was aber dazu führe, dass die Pflanze nasse Füße bekommt und die Wurzeln leiden. „Am meisten hat mich überrascht, dass Kaffeesatz gar nicht geholfen hat, obwohl in den Medien davon ja so oft geredet wird. Deshalb würde ich nicht empfehlen, mit Kaffeesatz zu düngen“, sagt die Zwölfjährige.

