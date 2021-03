vor 36 Min.

Jugend forscht: Schüler rät, wann man den Spülschwamm austauschen sollte

Plus Fabian Lokar hat Putzschwämme untersucht und gemessen, wie viele Keime in offenen Getränkeflaschen lauern. Wie oft muss man seinen Spülschwamm austauschen?

Von Christina Brummer

In manchen Schulen erinnern Tafelschwämme eher an Feuchtbiotope, die womöglich schon die Tafelanschriebe mehrerer Schülergenerationen enthalten. Doch das Thema Tafelwischen ist dank moderner Technik oder Homeschooling ohnehin in den Hintergrund gerückt. Eine weitere Keimquelle aus Schaumstoff findet sich jedoch auch in jeder Küche: der Spülschwamm.

Fabian Lokar geht in die sechste Klasse des Bonaventura-Gymnasiums in Dillingen und hat für den diesjährigen Jugend-forscht-Wettbewerb zwei verschiedene Schwämme genauer unter die Lupe genommen. Der Versuchsaufbau: Die Schwämme durften in Flüssigkeiten baden, darunter Ziegenmilch, Regenwasser, Abwasser. Ein Exemplar wurde auch zwei Wochen lang ganz normal im Haushalt verwendet und dann näher betrachtet.

Der Küchenschwamm strotzte am meisten vor Bakterien

Der elfjährige Forscher hat zudem Getränkeflaschen offen stehen gelassen, um zu testen, welche Keime unter diesen Bedingungen wachsen. „Die restliche Flüssigkeit aus den Schwämmen und die Getränke wurden dann in spezielle Petrischalen verteilt und kamen eine Nacht in den Brutschrank.“ Anschließend habe er die Bakterienkulturen in den Schalen ausgezählt.

Das Ergebnis: Der Spülschwamm aus der Küche war von den meisten Bakterien besiedelt, und das auf beiden Schwammarten. „Bei den Getränken wurde bei der Milch am meisten Bakterienbefall beobachtet“, resümiert Lokar. „Ich würde empfehlen, die Schwämme alle drei bis spätestens sieben Tage zu wechseln.“

