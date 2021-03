vor 33 Min.

Jugend forscht: Wie mache ich mein eigenes Jump-and-Run-Spiel?

Plus Drei Gymnasiasten aus Lauingen haben für den diesjährigen Jugend-forscht-Wettbewerb einen Spiele-Editor entwickelt, mit dem jeder sein eigenes Game gestalten kann.

Videospiele sind nicht nur ein Zeitvertreib für alle Altersklassen, sie sind auch in den vergangenen Jahren zu einem echten Wirtschaftsfaktor geworden. Inzwischen gibt es sogar schon E-Sport-Profi-Ligen, in denen die Gamer ihr Können messen. Dass es aber erst so weit kommt, dafür braucht es Spieleentwickler, die sich die Welten mit ihren Hindernissen, Belohnungen und Helden ausdenken – und programmieren. Julian Ramsperger, Maximilian Sturmböck und Kevin Zikeli besuchen das Lauinger Albertus-Gymnasium und vertreten ihre Schule am diesjährigen Jugend-forscht-Wettbewerb. Die beiden 16-Jährigen, Zikeli und Sturmböck, und der 18-jährige Ramsperger haben für ihr Projekt hinter die Kulissen der Spieleentwicklung geblickt. Gebastelt haben sie an ihrer Idee nun schon mehr als ein Jahr.

Jeder soll mit dem Spiele-Editor seine eigenen Level bauen können

„Ich habe dafür keine Game-Engine benutzt, sondern das Grundgerüst selbst entwickelt, um den Entstehungsprozess von Videospielen von Anfang an mal selbst miterleben zu können“, erzählt Julian Ramsperger. Für die Entwicklung sei er zuständig gewesen, die beiden anderen hätten vor allem bei der Entwicklung neuer Features mitgeholfen. Die drei feilen schon seit Anfang vorigen Jahres an ihrem Spiele-Editor. Doch was ist darunter eigentlich zu verstehen? „Das Ziel ist, dass jeder Nutzer eigene Jump-and-Run-Level bauen und spielen kann“, erklärt Ramsperger. Und das, ohne Programmierkenntnisse haben zu müssen. Wenn man also alle Level eines Spieleklassikers wie Super Mario durchgespielt hat, kann man mit einem Spieleeditor eigene Level entwickeln.

Julian Ramsperger hat sich ans Programmieren gemacht und ist überrascht, wie weit das Projekt schon ist. Bild: Julian Ramsperger

Jump-and-Run-Spiele sind Computer- oder Konsolenspiele, bei der man einen Helden durch eine virtuelle Welt steuert, über Hindernisse springt, Gegnern ausweicht und Belohnungen einsammelt. Anders als bei anderen Spiele-Editoren wollten die drei alles möglichst einfach halten, aber dennoch viele Möglichkeiten bieten. „In unserem Editor können die Nutzer die Elemente (wie Blöcke, Dekorationen, Gegner) selbst erstellen, indem sie eigene oder die mitgelieferten Grafiken verwenden können“, sagt Ramsperger, dem die Gestaltungsspielräume in anderen Spiele-Editoren immer zu eng erschienen.

Kevin Zikeli (l.) und Maximilian Sturmböck haben Ideen für neue Features eingebracht. Bild: Zikeli/Sturmböck

Der Lockdown hatte auch ein Gutes: Viel Zeit zum Programmieren

Dass sie mit ihrem Projekt nun schon so weit gekommen sind, überrascht den 18-Jährigen: „Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich damals meinen Freunden meine Idee vorgestellt habe und dabei wusste, dass das mehrere Jahre in Anspruch nehmen würde. Und jetzt, ein Jahr später, haben wir unsere Vorstellungen in einigen Bereichen schon weit übertroffen. Aber das liegt sicher auch an den beiden Lockdowns, wodurch wir deutlich mehr Zeit für das Projekt hatten.“





