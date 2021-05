Neuburg

vor 18 Min.

THW Neuburg: Junge Helfer in der Not

Plus Fabian und Melanie betreuen die Jugendübungsstunden im Technischen Hilfswerk Neuburg. Warum sich die beiden für die Grundausbildung zum Helfer entschieden haben und weshalb es im THW nie langweilig wird.

Von Laura Freilinger

Melanie schmunzelt, als sie ihre Übungsgruppe beobachtet. Die Jugendlichen müssen einer Gruppe in einem anderen Raum eine Legolandschaft möglichst detailliert per Funk beschreiben. Diese soll die Landschaft nämlich nachbauen. Am Ende stellt die 19-Jährige belustigt fest: Es gibt noch Verbesserungsbedarf in der Kommunikation der THW-Jugend. Was hier spielerisch erarbeitet wird, wird für die Jugendlichen später nämlich die Basis für einen reibungslosen Einsatz sein.

