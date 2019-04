06:30 Uhr

Ostern bedeutet für Ministranten: früh aufstehen

Elisa Veit und Jonathan Leopold sind Messdiener in Autenried und Krumbach. Ostern ist für sie eine anstrengende Zeit. Warum dennoch die schönen Momente überwiegen, haben sie unserer Zeitung im Interview erzählt.

Von Anna Müller

Sie sind in unterschiedlichen Gemeinden Mitglied, doch sie haben eines gemeinsam: Sie sind begeisterte Ministranten. Elisa Veit ist seit sechs Jahren Ministrantin in der Pfarreiengemeinschaft Ichenhausen in der Kirche St. Stephan in Autenried. Jonathan Leopold ist seit vier Jahren Ministrant in der Pfarreiengemeinschaft Maria Hilf Krumbach-Edenhausen-Attenhausen in Krumbach. Die beiden 15-Jährigen haben einige generelle Fragen zum Thema Ministranten beantwortet, aber auch spezielle zur Fasten- und Osterzeit.

Warum habt ihr euch dazu entschieden, Ministranten zu werden?

Jonathan Leopold: Ich habe mich dazu hauptsächlich wegen des Gemeinschaftsgefühls entschieden.

Elisa Veit: Ich habe mich ebenfalls wegen der Gemeinschaft dafür entschieden. Aber auch, weil meine beiden Schwestern und die meisten meiner Verwandten Ministranten sind oder waren – so wie fast jeder aus meinem Dorf.

In der Osterzeit ist es als Ministrant bestimmt sehr stressig. Welche Aufgaben habt ihr in dieser Zeit?

Elisa: Zum einen ist da das Rätschen, das kann sehr anstrengend sein, da wir schon um fünf Uhr morgens anfangen und überall herumlaufen müssen. Dann ist die Messe in der Osternacht von vier bis fünf Uhr morgens, dabei kippen dann manchmal auch ein paar Ministranten um, da es sehr früh ist und sie meist noch nichts gegessen haben.

Und für euch ist das frühe Aufstehen gar nicht anstrengend? Warum macht ihr das überhaupt?

Jonathan: Mir ist es wichtig, die Inhalte richtig zu verstehen, was ich beim Ministrieren bei der Messe tue. Außerdem ist der schönste Moment der, wenn in der Osternacht die Sonne aufgeht und alle zusammen das Halleluja singen.

Elisa: Während man einer Predigt oder Ähnlichem zuhört, denkt man darüber nach und es werden einem viele Dinge bewusst.

Beim Rätschen und Sternsingen bekommt ihr ja Geld. Dürft ihr das behalten oder spendet ihr das?

Jonathan: Wir haben eine Spendenkasse und eine Minikasse, so entscheiden die Leute, wo ihr Geld landet. Das Geld aus der Minikasse dürfen wir behalten.

Elisa: Bei uns ist es so, dass wir beim Sternsingen alles spenden und beim Rätschen behalten wir die Süßigkeiten und spenden einen Teil. Aber jeder Ministrant darf knapp zwanzig Euro behalten.

Welche Dinge unterscheiden sich zusätzlich für einen Ministranten in der Osterzeit im Gegensatz zur Zeit im restlichen Kirchenjahr?

Elisa: An Karfreitag werden bei uns die Kreuze zugehängt und zu Hause backen wir am Palmsonntag Palmsonntagsbrezen.

Jonathan: Bei uns werden keine Kreuze zugehängt. Am Ostermontag verläuft der Gottesdienst eigentlich relativ normal.

Vor Ostern ist ja auch Fastenzeit. Fastet ihr, und wenn ja, was?

Elisa: Natürlich, ich faste Süßigkeiten und Fleisch.

Jonathan: Ich faste YouTube, Zocken und Süßigkeiten. Aber am Sonntag ist natürlich Fastenbrechen.

Warum fastet ihr?

Elisa: Zum einen, weil es mein Glaube ist. Jesus hatte vierzig Tage lang so gut wie nichts in der Wüste. Da können wir heutzutage auch versuchen, uns ein wenig zu reduzieren. Zum anderen merkt man so, wie oft man eigentlich beispielsweise Süßigkeiten isst.

Jonathan: Ich finde es interessant zu sehen, ob ich auch ohne die ganzen Konsumgüter auskomme. Und wenn die Fastenzeit zu Ende ist, weiß man alles viel mehr zu schätzen.

Wie oft müsst ihr eigentlich ministrieren, und wie ist das bei euch geregelt?

Elisa: Wir sind meistens vier Gruppen, die sich dann jede Woche abwechseln. So muss man normalerweise alle vier Wochen ministrieren. Außer natürlich, wenn irgendwelche hohen Feiertage sind. Da ist man öfter dran. Bei Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen ministriert man noch mal zusätzlich. Das machen wir aber lieber, da man dabei als Ministrant meist zwischen fünf und 15 Euro bekommt.

Jonathan: Da ich so etwas wie ein Junior-Leiter beziehungsweise Vorleiter bei unseren Ministranten bin, ministriere ich beinahe jeden Sonntag.

Auch in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in der Gemeinde Deisenhausen in Unterbleichen sind Ministranten tätig. Ihre Aufgaben sind vielfältig und umfassen beispielsweise den Altardienst, bei dem sie dem Priester in der heiligen Messe assistieren. Gerade hohe Festtage wie Ostern sind für Ministranten arbeitsreich. Bild: Lea Binzer

