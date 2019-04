So leben zwei junge Landwirte ihren Traum

Plus Martin Wernberger aus Sielenbach und Stefan Asum aus Laimering sind Landwirte und wollten nie etwas anderes machen. Sie erklären, warum das so ist und was ihnen am besten gefällt.

Die Landwirte Martin Wernberger, 29, aus Sielenbach und Stefan Asum, 25, aus Laimering (Gemeinde Dasing) haben ihren Traumjob gefunden. Beide arbeiten in einem Familienbetrieb, den sie übernehmen werden. Die zwei kennen sich privat gut aus dem Verein der Jungbauernschaft Aichach-Friedberg. Für sie sei nie ein anderer Beruf infrage gekommen, sagt Wernberger. „Ich bin damit groß geworden, von klein auf rein gewachsen. Es hat sich nie die Frage gestellt, etwas anderes zu machen.“

Einmal vom Wohnhaus über den Hof gelaufen, und schon steht man im Stall bei den Schweinen von Wernberger. Der Landwirt freut sich sichtlich, seine Tiere begrüßen zu dürfen. An seinem Gollenhof leben 2000 Schweine, zudem besitzt der Betrieb 82 Hektar Ackerflächen: „Auf unseren Feldern bauen wir das Futter für unsere Tiere an: Gerste, Weizen, Mais und Raps zum Verkauf.“ Der Hof vertreibt auch Brennholz. Den Betrieb führen Wernberger und sein Vater: „Irgendwann übernehme ich den Hof komplett“, so Wernberger.

Schweine kommen mit 30 Kilo und gehen mit 120

Seine Schweine bezieht der Gollenhof aus Rieden oder Burgadelzhausen. Die Ferkel kommen mit knapp 30 Kilogramm am Hof an und werden mit 120 Kilogramm nach knapp 120 Tagen wieder verkauft. „Wir legen viel Wert auf Regionalität. Wir möchten auch nicht, dass die Tiere weit gefahren werden. Sie sollen gut behandelt werden." Der Verkauf erfolge an zwei große Schlachthöfe in München und Ulm, so Wernberger.

Auf die Frage hin, was ihm am besten an seinem Beruf gefällt, muss er nicht lange überlegen: „Die Vielfältigkeit: Ich bin im Büro, arbeite mit Tieren und mit Holz.“ Er sei überall gefordert, könne sich aber auch gut verwirklichen. „Viele meinen, dass man mit dem Beruf groß werden muss, aber das stimmt nicht. Ich selbst habe nach meiner Ausbildung den Meister und Betriebswirt gemacht, man lernt nie aus.“

Der Landkreis Aichach-Friedberg ist 78309 Hektar groß, 66315 Hektar werden für die Land- und Forstwirtschaft genutzt. Im Jahr 2018 gab es 1307 landwirtschaftliche Betriebe. Die Zahlen sind in den vergangenen Jahren allerdings zurückgegangen. Der wichtigste Bereich ist laut dem bayerischen Landwirtschaftsamt die Rinderhaltung.

Martin Wernberger aus Sielenbach und seine Familie halten 2000 Schweine auf dem gemeinsamen Hof. Viele kommen als Ferkel mit 30 Kilo und werden mit 120 Tagen verkauft. Bild: Melanie Nießl

In Bayern ist es nicht gerade ungewöhnlich, eine Ausbildung zum Landwirt zu machen. Voraussetzung ist der Besuch einer Landwirtschafts- oder Berufsschule. Wer eine Lehre zum Landwirt machen möchte, hat eine dreijährige Ausbildung vor sich. Die Arbeit besteht nicht nur aus Nahrungsmittelproduktion oder Tierhaltung. Wichtige Punkte sind auch die Vermarktung der Produkte und die Pflege der Kulturlandschaft.

Bei Landwirt Stefan Asum aus Laimering gibt es keine Schweine, dafür 20 000 Puten: „Wir haben eine Putenaufzucht mit Mastbetrieb und eine Biogasanlage. 30 Prozent des Futters stellen wir selbst her“, sagt Asum. Er wollte schon immer in den heimatlichen Betrieb einsteigen: „Für mich ist es das Schönste, dass man draußen in der Natur arbeitet und sieht, wie eine Pflanze oder ein Tier leben.“

Vater, Mutter und Sohn packen an

Die Asums betreiben ihren Hof als Familie. Vater, Mutter und Sohn packen an, auch einen Angestellten haben sie. „Meine Mutter macht die Buchhaltung, ich arbeite im Büro mit, bin aber meistens draußen. Mein Vater macht eigentlich alles. Ich werde den Betrieb in den kommenden Jahren komplett übernehmen“, erklärt Stefan Asum. „Meinem Vater war es wichtig, dass ich die Ausbildungen und alle Weiterbildungen mitnehme. Ich bin sehr dankbar dafür, dass meine Eltern mir das ermöglicht haben.“

Im Jahr 2015 hat Stefan Asum die Technikerschule abgeschlossen und war dann für ein halbes Jahr in Kanada, um auf einer Farm zu arbeiten. 2016 stieg er dann in den Familienbetrieb ein. „Mein Ziel ist, dass sich mein Tier vom ersten bis zum letzten Tag auf dem Hof wohlfühlt“, sagt Asum. „Unsere Puten gehen nach Ampfing in den Schlachthof und die verteilen dann das Fleisch innerhalb Bayerns.“ Neben der Putenzucht und der Biogasanlage haben die Asums auch 75 Hektar Acker, auf denen Weizen, Mais und Zuckerrüben wachsen. „Es ist ein Kreislauf. Der Mais geht in die Biogasanlage, und mit der Wärme und dem Strom beheizen wir die Ställe. Mit dem Rest werden Holzhackschnitzel getrocknet“, erläutert Stefan Asum.

Die Höfe der Familien Wernberger und Asum sind Teil der Initiative Tierwohl, die sich verpflichtet, genügend Platz für die Nutztiere bereitzustellen. Jährlich werden die Höfe überprüft.