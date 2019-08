11:00 Uhr

Wie sich René Ebert als Bufdi für andere einsetzte

René Ebert (rechts) hat einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) beim Kreisjugendring in Mindelheim absolviert. Die Aufgaben, die er dort im Alltag zu bewältigen hatte, waren vielfältig. Wer selbst einen BFD machen möchte, findet offene Stellen auch in unserer Region unter www.bundesfreiwilligendienst.de.

Plus René Ebert aus Dirlewang hat in Mindelheim einen Bundesfreiwilligendienst gemacht. Was ihm an seiner Arbeit am besten gefiel und warum er sie jedem empfiehlt.

Von Daniela Polzer

Was mache ich nach meinem Schulabschluss? Diese Frage stellen sich jedes Jahr zahlreiche Jugendliche. Die einen entscheiden sich für eine Ausbildung, andere gehen studieren. Aber was, wenn man überhaupt nicht weiß, wo es hingehen soll? René Ebert aus Dirlewang hat sich aus diesem Grund dazu entschieden, einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) beim Kreisjugendring in Mindelheim zu machen.

Über das Kinderzeltlager des Kreisjugendrings ist der 23-Jährige auf diese Möglichkeit aufmerksam geworden. Als Betreuer war er öfter schon bei dem Zeltlager mit dabei. Als er dann überlegt hat, was er nach der Schule machen möchte, hat ihn ein Kollege auf den Freiwilligendienst hingewiesen. Für René ein passender Vorschlag, denn: „Ich wollte auf jeden Fall etwas Soziales machen.“ Über ein Jahr lang war er beim Kreisjugendring mit dabei und hatte die unterschiedlichsten Aufgaben: Einen Teil der Woche verbrachte er in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings und war dort für das Telefon und die Post verantwortlich. Oft erledigte er Botengänge zum Jugendamt oder holte Unterlagen beim Landratsamt ab. Außerdem organisierte er den Verleih der Spielsachen, die beim Kreisjugendring zur Verfügung standen. „Meine Arbeit war sehr abwechslungsreich“, sagt René. Ob Hausmeister, Betreuer oder Postbote: René Ebert war in Mindelheim vielseitig gefordert Eine weitere wichtige Aufgabe war für ihn die Hausaufgabenbetreuung. Dabei war er im ganzen Unterallgäu unterwegs und half dort aus, wo Not am Mann war. „Wenn zum Beispiel ein Betreuer krank war, dann sprang ich ein“, erklärt der 23-Jährige. Dabei kümmerte er sich um Schüler der fünften bis zur siebten Klasse. René machte die Hausaufgabenbetreuung besonders viel Spaß. Das sei außerdem eine gute Gelegenheit, Grundlagen zu wiederholen. Wenn die Kinder ihre Hausaufgaben erledigt hatten, dann blieb Zeit zum Spielen. René ging mit ihnen in die Turnhalle zum Fußballspielen oder einfach nach draußen. Bei der Betreuung war er allerdings nie alleine, sondern hatte immer einen Kollegen mit dabei. Das sei hilfreich gewesen, gerade wenn man mal irgendetwas nicht wusste, sagt der 23-Jährige. Den Dirlewanger traf man auch oft im Jugendzentrum in Mindelheim. Hier war er ebenfalls für die Betreuung der Jugendlichen verantwortlich. Gemeinsam spielten sie Billard, Tischtennis, oder unterhielten sich einfach. Im Juze fallen immer wieder Hausmeistertätigkeiten an – auch die übernahm René. Wenn beispielsweise jemand den Raum mieten wollte, bereitete der 23-Jährige alles vor. Eine der schönsten Aufgaben war für René die Betreuung des Ferienzeltlagers. Jeder Mitarbeiter hatte hier sein Zelt mit etwa sieben Kindern, für das er verantwortlich war. „Wir mussten darauf achten, dass sich die Kinder regelmäßig waschen, Zähne putzen und zum Essen erscheinen“, erzählt der 23-Jährige. Ansonsten stand für die Betreuer Frühstück machen, Spiele vorbereiten und mit den Kindern ins Freibad gehen auf dem Programm. René schätzt seine damaligen Kollegen sehr: „Man hat wirklich viel Spaß mit den Leuten.“ René Ebert aus Dirlewang empfiehlt den Bundesfreiwilligendienst jedem Der Spaß kam auch bei den Seminaren, die der 23-Jährige besuchen musste, nicht zu kurz. Gemeinsam mit anderen Bundesfreiwilligendienstlern nahm er beispielsweise an einem Seminar über politische Bildung und an einem Kompetenzseminar teil. In seiner Gruppe waren 22 Leute, die ebenfalls einen BFD im sozialen Bereich machten. Die Treffen seien eine gute Gelegenheit gewesen, um neue Leute kennenzulernen und sich auszutauschen, sagt der Dirlewanger. Wichtig sei gewesen, bei allen fünf Seminaren anwesend zu sein. René sieht im Bundesfreiwilligendienst eine gute Gelegenheit, um sich zu orientieren und kann das Jahr jedem empfehlen, der noch nicht genau weiß, was er machen will. So ganz sicher, wo genau es beruflich hingehen soll, ist sich René Ebert zwar noch nicht. Trotzdem weiß er, dass er auf jeden Fall mit der Jugendarbeit weitermachen möchte.

