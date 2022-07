Memminger Pfarrer verzichtet nach Missbrauchsvorwürfen auf Amt

Eine Nonne wirft dem katholischen Stadtpfarrer und Dekan von Memmingen sexuellen Missbrauch vor. Er verzichtet mit sofortiger Wirkung auf sein Amt.

Wegen des Vorwurfs von „sexuellen Grenzüberschreitungen“ hat das Bistum Augsburg den katholischen Stadtpfarrer und Dekan von Memmingen vor über einem Jahr vom Dienst freigestellt. Eine jetzige Nonne hatte den Geistlichen des Missbrauchs beschuldigt, der vor einigen Jahren passiert sein soll. Jetzt teilt das Bistum mit, dass der Mann mit sofortiger Wirkung auf sein Amt verzichtet und damit den Weg freimacht, damit die Leitung der Pfarreiengemeinschaft Memmingen neu besetzt werden kann. Das hatte Bischof Bertram Meier im Februar für diesen September angekündigt. Spätestens dann muss der beurlaubte Geistliche auch seine Dienstwohnung geräumt haben.

„Die gegen meine Person erhobenen Vorwürfe werden in einem kirchlichen Verfahren aufgearbeitet. Dieses Verfahren dauert nun bereits mehr als ein Jahr an und wird sich wohl auch noch über längere Zeit hinziehen. Ich biete daher vor diesem Hintergrund meinen Verzicht auf das Amt des Pfarrers der Pfarrei St. Josef in Memmingen an, damit die Seelsorge vor Ort wieder in geordneten Bahnen erfolgen kann“, schreibt der Pfarrer in einem Brief an den Bischof, teilt das Bistum mit.

Pfarrer verzichtet nach Vorwürfen auf Posten: "Kein Schuldeingeständnis"

Die strafrechtlichen Ermittlungen wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs hatte die Staatsanwaltschaft Memmingen bereits wenige Wochen nach Bekanntwerden ergebnislos eingestellt. Ein kirchenrechtliches Verfahren steht aber noch aus – bisher gibt es keinen Termin dafür. Die Neubesetzung für die Stelle in Memmingen soll „möglichst zügig“ erfolgen, sagt das Bistum.

Bischof Meier dankt dem betreffenden Pfarrer in der Mitteilung für seinen freiwilligen Verzicht auf die Pfarrei und betont: „Ihren Verzicht auf die Pfarrei Memmingen-St. Josef nehme ich an und danke Ihnen für Ihren pastoralen Einsatz in der Pfarreiengemeinschaft und weit darüber hinaus. Dieser Verzicht bedeutet kein Schuldeingeständnis.“ Für den Pfarrer gelte vielmehr die Unschuldsvermutung. Das Gegenteil müsste in einem kirchlichen Strafprozess nachgewiesen werden.

Lesen Sie dazu auch