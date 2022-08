Augsburg

26.08.2022

Der Klimawandel trifft eine Stadt wie Augsburg noch stärker als das Umland

Die Kanäle in Augsburg – hier der Proviantbach – sind eine gute Voraussetzung, um die Stadt fit für heißere Temperaturen zu machen. Doch es braucht noch mehr – denn Städte sind vom Klimawandel besonders betroffen.

Plus Städte sind von Hitze besonders betroffen. Ein Wissenschaftler erklärt, wo die Probleme liegen – und warum auch der Denkmalschutz eines ist.

Von Jakob Stadler

Dieser Sommer hat den Menschen in Augsburg vor Augen geführt, wie der Klimawandel das Leben in der Stadt beeinträchtigen kann. Immer wieder wurden Temperaturen über 30 Grad erreicht, teils mehrere Tage am Stück. Eine Erholung von der Hitze war kaum möglich.

