Testen Sie Ihr Wissen zur Weltklimakonferenz in unserem Quiz

Wo fand die erste COP statt? Und warum heißt die Konferenz überhaupt so? Stellen Sie sich den Fragen zur Weltklimakonferenz in unserem Quiz.

In Dubai hat die 28. Weltklimakonferenz begonnen. Dort kommen Vertreter und Vertreterinnen aus aller Welt zusammen, um politische Antworten auf den Klimawandel zu finden. Die Konferenzen finden jährlich statt. Aber wie viele Länder nehmen teil? Wo fand die erste COP statt? Und warum wird sie überhaupt COP abgekürzt? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz. Werden die Fragen nicht angezeigt? Dann klicken Sie in untenstehender Box bitte auf "akzeptieren und anzeigen".

Die wichtigsten Nachrichten von der Weltklimakonferenz in Dubai finden Sie in unserem Live-Ticker, Zahlen und Grafiken zum Stand der Klima-Bemühungen in unserem Daten-Artikel.

