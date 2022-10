Dieses Paar aus dem Landkreis Augsburg wohnt bald energieautark

Plus Unabhängig sein von den Gaspreisen: Klemens und Silvia Eltschkner haben ihr Haus in Biberbach mit diesem Ziel gebaut. Hier erzählen sie, wie ihr Alltag aussieht.

Klemens Eltschkner öffnet unter dem Gerüst die Tür zum neuen Zuhause. Noch verhüllen Folien den Boden auf der Baustelle. Es riecht nach dem Putz an den Wänden. Der 37-Jährige führt durch das Einfamilienhaus in Biberbach im Landkreis Augsburg. Hinter dem Haus und im Keller stehen Geräte, die diesen Neubau von anderen unterscheiden. Sie bilden zusammen einen Ganzjahresstromspeicher für Gebäude.