Mehr Krankheiten, sterbende Wälder: Der Klimawandel wird die Region verändern

Von Jonathan Lindenmaier - 26. August 2022

Der Klimawandel ist ein globales Problem. Die Folgen unterscheiden sich jedoch von Region zu Region. Daten zeigen, auf welche Veränderungen sich die Menschen in Schwaben und Oberbayern einstellen müssen.

Parasiten töten Bäume, das Grundwasser versalzt, Flüsse trocknen aus. Viele Menschen spüren den Klimawandel. Und das nicht nur in Ländern wie Australien, wo es besonders heiß ist, oder Indonesien, das mit ständigen Überflutungen zu kämpfen hat. Der Klimawandel trifft auch Deutschland, Bayern, Schwaben und Oberbayern. Das Problem ist global, aber die Auswirkungen unterscheiden sich von Region zu Region. Wer an der Küste lebt, hat weniger mit steigenden Temperaturen zu kämpfen – dafür mit einem steigenden Meeresspiegel. In Gebirgsregionen sind besonders extreme Temperaturanstiege möglich, im Tal könnten Flüsse vertrocknen. Umso wichtiger ist es, sich anzusehen, auf welche Veränderungen sich die Menschen in der Region einstellen müssen.

