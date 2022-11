Diese neun Texte über den Klimawandel sollten Sie gelesen haben

Wie viel wissen Sie über den Klimawandel? Wie sehr ist die Erderwärmung fortgeschritten und wie lässt sie sich eindämmen? Anlässlich der Weltklimakonferenz empfehlen wir Ihnen diese Artikel.

Ist die Welt noch zu retten? In Ägypten treffen sich aktuell mehr als 20.000 Wissenschaftlerinnen, Staatsoberhäupter, Politikerinnen und Aktivisten, um darüber zu sprechen. In Sharm el-Sheik findet die UN-Klimakonferenz statt mit Vertreterinnen und Vertretern aus mehr als 190 Staaten. Anlässlich der Konferenz haben wir eine Auswahl an Artikeln zusammengestellt, die einen Überblick über das Thema geben.

Erderwärmung, Treibhauseffekt, 1,5-Grad-Ziel: Wir erklären die Grundlagen des Klimawandels

Erst einmal zu den Grundlagen: Was genau ist eigentlich der Klimawandel? Wodurch entsteht er und welchen Einfluss hat der Mensch darauf? Und: Wie lässt sich die Erderwärmung denn nun begrenzen? In diesem Artikel werden grundlegende Fragen beantwortet:

Der Klimawandel – einfach erklärt in sieben Grafiken

Auf der Klimakonferenz in Paris im Jahr 2015 haben die teilnehmenden Länder vereinbart, die Erderwärmung müsse auf deutlich unter zwei Grad Celsius und möglichst unter 1,5 Grad Celsius beschränkt werden – verglichen mit dem Zeitraum 1850 bis 1900. In diesem Artikel zeigen wir, wo wir stehen und wie viel – oder eher, wie wenig – Zeit noch bleibt, um die Vereinbarungen einzuhalten:

Wie viel Zeit bleibt noch für das 1,5-Grad-Ziel?

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist oft die Rede vom Bericht des Weltklimarates (auch IPCC-Sachstandsbericht genannt), der den aktuellen Stand der Wissenschaft zusammenfasst. Matthias Garschagen von der Ludwig-Maximilians-Universität München hat daran mitgearbeitet – im Interview erzählt er, was im Bericht steht und was daraus abzuleiten ist:

Klimaforscher erwartet in Bayern mehr Hitze, Dürre und Hochwasser

Einige Auswirkungen des Klimawandels lassen sich längst messen. Die Zahl der heißen Tage – gemeint sind Tage, an denen Temperaturen von mehr als 30 Grad erreicht werden – ist beispielsweise schon stark angestiegen. Welche Teile der Region besonders betroffen sind und wie gefährlich Hitzewellen sein können, erklären wir in diesem Artikel:

Heiße Tage nehmen zu – und der Region drohen noch mehr Hitzewellen

Das Projekt Klimaausblick zeigt: Wie sehr der Klimawandel die Region trifft, haben wir selbst in der Hand

Von dem, was schon sichtbar ist, zu dem, was die Zukunft bringen kann. In unserem Projekt Klimaausblick haben wir uns Daten für alle Landkreise und kreisfreien Städte der Region angesehen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben berechnet, was uns bis Mitte und bis Ende des Jahrhunderts erwartet: Wie selten wird die Temperatur noch unter null Grad sinken? Wie häufig kommt es zu extremer Hitze? All das ist von den Emissionen abhängig, daher gibt es verschiedene Prognosen, je nachdem, von welchen Klimaschutz-Maßnahmen man ausgeht. Hier zeigt sich auch: Mit ambitioniertem Klimaschutz lassen sich viele extreme Auswirkungen selbst jetzt noch verhindern:

Wie sehr der Klimawandel die Region verändert, haben wir selbst in der Hand

Nun ist es nicht so, dass nichts gegen den Klimawandel getan wird. Privatpersonen und auch viele Firmen unternehmen große Anstrengungen, um weniger Treibhausgase auszustoßen und um nachhaltiger zu leben. Wir haben uns angeschaut, wie Unternehmen in der Region ihre Emissionen senken:

Klimaschutz am Arbeitsplatz: Wie Unternehmen in der Region ihre Emissionen senken

Mit den richtigen Schutzmaßnahmen lässt sich der Klimawandel eindämmen. Ganz aufhalten können wir ihn aber nicht mehr, denn das Klima reagiert nur sehr träge auf Veränderungen. Auch darauf müssen wir uns einstellen – und mit einem regelrechten Kulturwandel beginnen, schreibt Michael Kerler in seinem Kommentar:

Wir werden uns an den Klimawandel anpassen müssen

Ein Augsburger Klima-Professor im Podcast, ein Quiz zum Klimawandel

Eher Lust auf einen Podcast als auf Artikel? Dann ist das Gespräch mit Professor Markus Keck in unserem Podcast "Augsburg, meine Stadt" das Richtige. Keck arbeitet am Lehrstuhl für Urbane Klimaresilienz an der Uni Augsburg. Er beschäftigt sich also damit, wie sich Städte am besten für den Klimawandel rüsten können:

Wie muss sich Augsburg für den Klimawandel rüsten, Professor Keck?

Und zu guter Letzt: Mit unserem Quiz können Sie testen, wie gut sie eigentlich über den Klimawandel Bescheid wissen:

Wie viel wissen Sie über den Klimawandel?