Sommer-Wetter in Deutschland: Es wird bis zu 26 Grad warm

Der Sommer rückt näher. In Teilen Deutschlands erwartet der Deutsche Wetterdienst Temperaturen von bis zu 26 Grad. Lange hält das gute Wetter aber nicht.

Kurze Sommerkleidung, Sonnenbrille und Sonnencreme stehen am Donnerstag in Teilen Deutschlands auf dem Programm. Ein Hoch sorgt für sommerliche Temperaturen. Doch die Freude währt nur kurz: Am Freitag soll es bereits wieder deutlich kühler werden. Das Wetter in Deutschland in den nächsten Tagen im Überblick.

Sommer-Wetter: Bis zu 26 Grad kündigt der Deutsche Wetterdienst in Teilen Deutschlands an

Für den Mittwoch kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) überwiegend heiteres Wetter an. Im Norden und Osten sowie in Teilen Südostdeutschlands werde es wolkig, in Südostbayern gebe es eine geringe Schauerneigung, teilt der DWD mit. Vom Westen und Südwesten bis zur Mitte werde es freundlich und teils sonnig und trocken. In der Nordosthälfte gebe es bei schwachem Nordwestwind elf bis 15 Grad, in der Südwesthälfte bei teils mäßigem Nordostwind 16 bis 22 Grad.

Am Donnerstag kommt laut DWD dann Sommer-Wetter nach Deutschland. Im Norden und Nordosten sowie über dem Bergland könne Quellbewölkung auftreten, sonst sei es meist sonnig und trocken. Im Vergleich zum Mittwoch wird es deutlich wärmer bei zwölf bis 17 Grad ganz im Nordosten, sonst bei 18 bis 24 Grad. Im Oberrheingraben werden sogar bis zu 26 Grad bei mäßigem Wind erwartet. "Der erste Sommertag mit Temperaturen über 25 Grad in diesem Jahr ist in Sicht", fasst es Julia Tuschy, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst, zusammen.

Wetter in Deutschland: Am Freitag soll es stellenweise 24 Grad geben

Am Freitag wird es in Deutschland deutlich wechselhafter. Der DWD erwartet kühlere Temperaturen, mancherorts kann man sich aber noch über hohe Temperaturen freuen. Es werde wechselnd bis stark bewölkt, zunächst gebe es im Westen und Südwesten Schauer und Gewitter. Vor allem nachmittags und abends werden gebietsweise kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel erwartet. Östlich der Elbe bleibt es laut DWD dagegen bis zum Abend noch meist trocken. Die Höchstwerte im Nordosten liegen bei zehn bis 15 Grad, sonst bei 16 bis immerhin 24 Grad. Im Norden und Nordosten weht teils frischer Ostwind, an der Küste kann es Sturmböen geben.

Übrigens: In Spanien sorgt aktuell eine Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 40 Grad für Probleme.