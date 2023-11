Das Update zum Ukraine-Krieg vom 20. November

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Nach der Rückkehr von seiner Berlin-Reise ließ sich Recep Tayyip Erdogan in seiner Heimat feiern. Besonders dass der türkische Präsident im Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz – laut eigenen Aussagen – die deutsche Haltung im Gaza-Konflikt zerpflückt habe, wurde von türkischen Medien hervorgehoben. So sehen diese ihn teils als "Weltenlenker", wie unsere Korrespondentin Susanne Güsten schreibt. Erdogan sagte auf dem Rückflug aus Berlin vor mitreisenden türkischen Journalisten, dass Deutschland im Gaza-Konflikt denselben Fehler wie im Ukraine-Krieg begehe. Was er damit meinte, lesen Sie hier im Bericht.

Der Tag: Die Ukraine und Russland haben erneut die sterblichen Überreste von Soldaten ausgetauscht. Der ukrainischen Seite seien die Leichen von 94 ukrainischen Soldaten übergeben worden, teilt der Kiewer Koordinationsstab für die Belange von Kriegsgefangenen bei Telegram mit. Der Austausch sei unter Vermittlung des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes zustande gekommen. Wie viele Leichen die russische Seite erhielt und wo der Austausch stattfand, wurde nicht mitgeteilt.

Die Lage: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine läuft bereits seit über eineinhalb Jahren, doch Österreich bezieht immer noch einen Großteil seines Gases aus Russland. Laut der Energie-Regulierungsbehörde E-Control liege der Anteil bei durchschnittlich 60 Prozent, im September seien es 80 Prozent gewesen – etwa so viel wie vor Beginn des Krieges. Experten kritisieren, dass momentan nicht gerade mit Hochdruck an Alternativen gearbeitet werde.

Bild des Tages:

Rishi Sunak, Großbritanniens Premierminister, spricht auf dem internationalen Gipfel zur Ernährungssicherheit. Foto: Dan Kitwood, dpa/PA Wire

Rishi Sunak, der Premierminister von Großbritannien, eröffnete am Montag den internationalen Gipfel zur Ernährungssicherheit. Das Treffen gilt als Antwort auf Russlands Aufkündigung des Getreideabkommens mit der Ukraine. Auf dem Gipfel wollen Regierungen, internationale Organisationen und Unternehmen gemeinsam Lösungen für die Ernährungssicherheit und Unterernährung finden.

