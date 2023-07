Das Update zum Ukraine-Krieg vom 31. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Gespräche zwischen der Ukraine und den USA über Sicherheitsgarantien als Vorlauf für einen NATO-Beitritt sollen noch diese Woche beginnen. Das sagte der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, am Sonntagabend bei Telegram. Demnach sollen Vereinbarungen getroffen werden, damit die Ukraine den russischen Angriffskrieg erfolgreich abwehren könne. Konkret soll über weitere finanzielle Unterstützung der Ukraine und Sanktionen gegen Russland verhandelt werden.

Der Tag: Russland hat seine Angriffe im Süden der Ukraine fortgesetzt. Am Montagmorgen trafen zwei Raketen ein Wohnhaus und ein Universitätsgebäude in Krywyj Rih. Olexander Wilkul, der Militärchef der Stadt, bestätigte, dass bei dem Angriff mindestens fünf Menschen starben und mehr als 50 verletzt wurden. Die Militärverwaltung der Stadt Cherson meldete außerdem, dass zwei Zivilisten durch russischen Artilleriebeschuss getötet und drei Menschen verletzt worden seien.

Das ukrainische Militär hat eine positive Bilanz über Fortschritte der Gegenoffensive gezogen. Die Vizeverteidigungsministerin Hann Maljar schrieb am Montag bei Telegram, dass in der vergangenen Woche insgesamt 15 Quadratkilometer Land befreit werden konnten. Eine Fläche, die in etwa der Größe des Flughafengeländes in München entspricht. Mit rund 12,6 Quadratkilometer sei der Hauptteil der Geländegewinne im Süden der Ukraine erzielt worden. In der Nähe der Stadt Bachmut im Osten des Landes seien zusätzlich etwa zwei Quadratkilometer zurückerobert worden.

In den rund acht Wochen der Gegenoffensive habe das ukrainische Militär demnach ungefähr 240 Quadratkilometer befreit. Einschließlich der 2014 annektierten Krim kontrolliert Russland nach wie vor rund 100.000 Quadratkilometer der Ukraine.

Die Lage:

Am Montag hat Litauens Präsident Gitanas Nauseda die Wagner-Truppen im Nachbarland Belarus als ernsthafte Bedrohung bezeichnet. Nach dem abgebrochenen Putsch des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin im Juni suchten einige Söldner der Privatarmee in Belarus Zuflucht. Litauen ist Mitglied der EU, der NATO und hat eine rund 680 Kilometer lange Grenze zu Belarus. Die Wagner-Söldner könnten Nauseda zufolge auch eingesetzt werden, um die Nachbarländer Polen und Lettland politisch unter Druck zu setzen.

Wegen des Kriegs in der Ukraine, der unmittelbar nach Ende der Corona-Pandemie ausbrach, wegen der hohen Inflation und des Klimawandels leide Deutschland aktuell unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das ermittelte der Sozialwissenschaftler Klaus Hurrelmann in der Studie "Jugend in Deutschland". Viele Menschen reagierten auf den Dauerkrisenmodus mit einem Rückzug ins Privatleben. Politisch gelingt es vor allem rechtsextremen Parteien, aus dem anhaltenden psychischen Druck Kapital zu schlagen.

Bild des Tages:

Das "Mutterlanddenkmal" in Kiew verliert seine sowjetischen Insignien. Foto: Jae C. Hong, dpa

Am Montag entfernen Arbeiter die sowjetischen Insignien vom Schild des "Mutterlanddenkmals" in Kiew.

Für Hajo Funke haben sich rechtsradikale Position in der AfD endgültig durchgesetzt. Der Politikwissenschaftler rechne damit, dass der thüringische Fraktionsvorsitzende Björn Höcke seine dominante Position in der Partei bei den Landtagswahlen 2024 voll ausspielen könne. Anderen Parteien empfiehlt er unter anderem eine defensive Strategie im von Russland begonnen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Politikwissenschaftler: Höcke setzt auf "Durchmarsch"

(mit dpa)

